Al fin I “Haikyu!!: La Batalla del Basurero” llega al streaming y antes de lo que crees

Los fans de Haikyu!! pueden celebrar. Crunchyroll anunció recientemente que la primera película de Haikyu!!: La Batalla del Basurero estará disponible en su plataforma de streaming. No solo eso, sino que será ahora ya: El 31 de octubre a las 5:00 PM PT. Esta es la primera de dos partes y está basada en el famoso anime de voleibol que ha conquistado a millones.

Un éxito en taquilla que ahora llega a casa

Haikyu!! La Batalla del Basurero ya fue un éxito en cines, donde recaudó más de 100 millones de dólares a nivel mundial. Además, el anime celebró su décimo aniversario en abril de este año, así que esta película es el regalo perfecto para conmemorar una década de emociones en la cancha.

Crunchyroll y Sony Pictures Entertainment distribuyen esta película en la plataforma, donde estará disponible tanto en japonés con subtítulos como en doblaje al español. El elenco de voces en español incluye a:

Alberto Bernal como Shoyo Hinata

como Shoyo Hinata Brandon Santini como Tobio Kageyama

como Tobio Kageyama Javier Olguín como Kenma Kozume

como Kenma Kozume Alan Bravo como Tetsuro Kuroo

La épica “Batalla del Basurero” entre Karasuno y Nekoma

La película sigue a Shoyo Hinata, un estudiante decidido a unirse al equipo de voleibol de la secundaria Karasuno para emular a su ídolo, el “Pequeño Gigante”, un exjugador del mismo equipo. Sin embargo, Hinata pronto descubre que deberá aliarse con su rival Tobio Kageyama. Aunque sus estilos de juego chocan al principio, esta rivalidad se convierte en su arma secreta cuando finalmente enfrentan a su némesis: el equipo de la secundaria Nekoma.

Este duelo, conocido como la “Batalla del Basurero”, es el enfrentamiento definitivo entre dos equipos outsiders que se disputan la gloria en la cancha.

Un equipo de producción de primer nivel

La película ha sido producida por el reconocido estudio Production I.G, el mismo detrás de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex. La dirección y el guion están a cargo de Susumu Mitsunaka, con la historia original del mangaka Haruichi Furudate, quien ha cautivado a los fans con esta saga deportiva.

Si aún no has visto la serie completa, las cuatro primeras temporadas de Haikyu!! están disponibles en Crunchyroll. Ahora puedes ponerte al día con la historia de Karasuno y prepararte para este emocionante nuevo capítulo.