Spooky Games para todas las edades en Game Pass | ¡Celebra Halloween a lo gamer!

Halloween se ha convertido en una de las festividades más esperadas en América Latina. Una fiesta que traspasó fronteras y ahora es una más dentro de nuestros calendarios. Lo genial, es que reúne a personas de todas las edades. Desde los más pequeños pidiendo dulces hasta adolescentes y adultos que disfrutan de fiestas temáticas y decoraciones, el espíritu de esta celebración ha logrado unir generaciones. Hay muchos celebran el lado espeluznante durante todo el año.

Para ellos, desde Xbox Chile nos enviaron un listado genial con recomendaciones: ofrece la mejor selección de juegos de terror en Game Pass, su servicio de subscripción con un amplio catálogo de cientos de videojuegos, incluyendo algunos títulos perfectos para la temporada.

Diablo

Diversión aterradora para todos los rangos de edad

Xbox Game Pass tiene una amplia variedad de títulos escalofriantes aptos para todas las personas, permitiendo que desde los más pequeños hasta los adultos disfruten de una experiencia de Halloween perfecta. A continuación, te recomendamos algunos juegos clasificados en tres niveles, de acuerdo con la intensidad de su terror:

A prueba de niños y de toda la familia | +8 años:

Los pequeños suelen ser los más entusiastas en esta festividad, y no hay mejor forma de mantener el espíritu de Halloween que con juegos llenos de magia y aventura.

Para quienes buscan gráficas encantadoras, Mineko’s Night Market y Magical Delicacy tienen protagonistas llenas de curiosidad y encanto. En el primero, acompaña a Mineko mientras explora un mercado nocturno lleno de gatos y actividades creativas en una isla misteriosa, mientras que, en el segundo, juegas como Flora, una joven bruja que explora un pueblo vibrante, preparando comidas y pociones mágicas.

En opciones multijugador, Gang Beasts ofrece diversión para toda la familia con personajes coloridos y peleas caóticas cuerpo a cuerpo, mientras que Among Us se ha convertido en un clásico para partidas de hasta 15 personas, con la dosis de intriga perfecta para Halloween.

Terror Intermedio | +14 años:

Para quienes buscan más adrenalina sin caer en el terror extremo, Xbox Game Pass ofrece títulos que brindan un nivel de oscuridad ideal para adentrarse en experiencias más intensas.

Entre las opciones más destacadas está Death’s Door, un juego de acción y aventuras donde el jugador asume el papel de un cuervo encargado de cosechar almas en un mundo lleno de misterio. En una línea similar, Have a Nice Death ha recibido elogios por su estilo visual y narrativa creativa, donde controlas a una Parca que debe poner orden en su submundo.

Si prefieres un juego que combine acción rápida y estrategia, Vampire Survivors desafía a los jugadores a resistir oleadas interminables de criaturas sobrenaturales mientras recolectan mejoras y armas para sobrevivir. Por otro lado, quienes buscan una narrativa más envolvente pueden sumergirse en Ghostwire: Tokyo, que ofrece una visión fantasmagórica de la capital japonesa, donde la ciudad es habitada por criaturas paranormales que debes enfrentar utilizando poderes especiales.

Nivel pesadilla | +18 años:

Para los más valientes, Xbox Game Pass ofrece juegos que pondrán a prueba tus nervios. Si quieres experimentar horrores en primera persona, Amnesia: The Bunker y Still Wakes the Deep son opciones que te harán sentir la tensión de estar atrapado en entornos hostiles.

Si la ciencia ficción es tu debilidad, The Callisto Protocol y Dead Space te transportan al espacio profundo, con criaturas alienígenas y atmósferas opresivas.

La oferta de juegos de zombis en Game Pass incluye títulos icónicos como The Walking Dead, Resident Evil 2 y 3, además de opciones multijugador como Zombie Army 4: Dead War y World War Z: Aftermath. Para combate cooperativo, Diablo IV destaca como un RPG de nueva generación con calabozos llenos de peligros y múltiples habilidades para dominar. Y para los nostálgicos, todas las versiones de DOOM se encuentran disponibles en Game Pass ofreciendo el frenesí del clásico shooter en primera persona.

Un detalle no menor: tranquilidad para los padres con Xbox Family Settings

Una de las ventajas de jugar en Game Pass es la tranquilidad para las familias gracias a las configuraciones de Xbox Family Settings, que permiten limitar el acceso a ciertos juegos y gestionar el tiempo de juego, asegurando un entorno seguro para los más pequeños.

“Con la llegada de Halloween y la popularidad de los juegos temáticos en esta temporada, en Xbox seguimos comprometidos con garantizar un entorno seguro y divertido para toda la familia. Xbox Family Settings permite a los padres gestionar de manera precisa qué videojuegos y contenido son accesibles para sus hijos, asegurando que disfruten de títulos apropiados para su edad. De esta manera, las familias pueden disfrutar de los juegos de Halloween sin preocupaciones y con total tranquilidad”, señala Jesús Grovas, Xbox LATAM Communications Leader.

¡Todo para un Halloween perfecto en un solo lugar!

Ya sea que estés buscando una noche de juegos en familia, risas y sustos con amigos, o sumergirte solo en un universo de terror, Xbox Game Pass tiene todo lo necesario para un Halloween inolvidable. Con una gran variedad de títulos, no importa la generación: hay un juego perfecto para todos. Así que prepara tus snacks, apaga las luces y disfruta del mejor entretenimiento spooky de la temporada junto a Xbox.