¿Qué es The Music Frame? La propuesta innovadora del cuadro musical

Desde su lanzamiento en 2017, The Frame, la TV que parece “un cuadro real” de Samsung, ha representado una categoría de televisores completamente nueva, inspirada en el deseo de las personas por productos que se adapten a sus estilos de vida. Algo que “no choque” con la decoración.

Si no la conoces, en sencillo hace esto: Cuando The Frame está encendido el usuario podrá mirar programas o películas en resolución 4K, y cuando está apagado, mejora la estética de la habitación con obras de artistas de renombre mundial. Queda como en un modo opaco, muy realista, no parece una TV pasando imágenes. Además, tiene la capacidad de mostrar fotos personales cargando directamente los archivos. Independiente de cómo se use, el televisor es totalmente personalizable para adaptarse a la decoración del hogar.

The Music Frame es una apuesta similar, pero con un tamaño más compacto y un funcionamiento centrado en tu experiencia musical. Te iremos contacto lo positivo de cada uno.

Descubriendo el arte con cuadros dinámicos

The Frame brinda acceso a miles de obras de arte en Art Store, desde los colores intensos y las figuras dinámicas de Jean-Michel Basquiat hasta el estilo callejero de Nueva York de Keith Haring, e incluso las ilusiones de Salvador Dalí. Art Store ofrece la más amplia selección de obras disponibles en un televisor de arte.

En ese sentido, la colección de este año incluye pinturas del icónico Elliott Erwitt, la artista visual Jen Stark y la casa de diseño Marimekko. Cabe mencionar que Samsung se asoció con el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el Museo del Louvre en París, el Museo del Prado en Madrid, el Museo Van Gogh en Ámsterdam, entre otros, para llevar cada detalle de las obras a The Frame.

Una novedad en la edición 2024 de The Frame es Art Store – Streams, una exhibición rotativa y gratuita que se actualiza periódicamente con trabajos temáticos y de temporada.

¿Y Music Frame, qué?

Con Music Frame, Samsung introdujo una categoría de audio completamente nueva diseñada para hacer que la música se vea tan bien como suena. Es como una versión pequeña del televisor: Se puede usar para mostrar fotografías impresas u obras de arte, además de funcionar como un altavoz independiente por wifi o bluetooth, incluso puede sincronizarse con el audio o la barra de sonido de un televisor Samsung para obtener una experiencia de tridimensional e inmersiva.

Con su altavoz y dos subwoofers, Music Frame creó un sonido expansivo que llena la habitación. La persona puede escuchar un audio equilibrado sin importar el espacio, gracias a su tecnología patentada de altavoces de amplio rango. También ofrece sonido envolvente multidimensional y una atmósfera de experiencia auditiva verdaderamente inmersiva. Además, con spacefit sound pro, se obtendrá un sonido envolvente adaptado con precisión. Esta función permite que Music Frame se adapte al entorno y optimice automáticamente el audio.

Armonía perfecta con Music Frame

Music Frame se puede conectar a cualquier televisor, barra de sonido o teléfono inteligente a través de Bluetooth o wifi, brindando un audio potente sin importar sus preferencias de escucha. Además, la tecnología Q-Symphony desbloquea una experiencia de audio superior cuando se sincroniza con un televisor o barra de sonido Samsung brindando una experiencia perfectamente orquestada.

Sin duda, un nuevo acierto que combina arte y tecnología, sin desentonar la decoración de tu hogar. ¿Lo conocías?