Dragon Ball Racing | El “Mario Kart” de los Guerreros Z que la rompió en las primeras generaciones de juegos móviles

Dragon Ball siempre ha tenido una relación estrecha con los videojuegos. Desde las viejas versiones de la Nintendo Game Boy, hasta la saga de Budokai Tenkaichi, que tiene una edición lanzada hace menos de un mes, la obra de Akira Toriyama brilla con títulos desarrollados para diferentes consolas y plataformas.

Uno de esos títulos, adelantado o incomprendido para su época, es Dragon Ball Racing. Se trata de una suerte de “Mario Kart” de los Guerreros Z lanzada para celulares en el 2009.

El año de su lanzamiento ya nos dice mucho de por qué no fue tan famoso como debía. Era la época en la que triunfaban los BlackBerry. Las pantallas táctiles no existían, con la excepción del iPhone, y los sistemas operativos no eran los mejores para soportar la ejecución de un videojuego de este calibre.

A pesar de todos los elementos en contra que les mencionamos, las imágenes de Dragon Ball Racing, que sólo salieron para Japón, son bastante amigables para la vista de un gamer acostumbrado a los gráficos actuales.

No esperes ver algo como Mario Kart Deluxe 8 (de Nintendo Swift), pero sí algo mejor que las primeras versiones del karting de Mario de Super Nintendo (SNES).

Características e imágenes de Dragon Ball Racing

Ver las imágenes de Dragon Ball Racing nos hace preguntarnos ¿Por qué no ha salido de nuevo en los celulares actuales o en una versión para consolas? Imaginen a Goku encima de un bólido y en lugar de lanzar bananas, le tire kame hame ha a sus competidores. O tal vez a Krilin aplicando y taiyouken para desconcertar a los otros corredores.

Dragon Ball Racing

De acuerdo con lo que explica una nota de Vida Extra el juego era compatible con sistemas operativos FOMA 903i o posteriores, primeros en la historia en levantar 3G.

En cuanto a su jugabilidad, Dragon Ball Racing ofrecía tres escenarios: Gran Prix, Modo Misión y Gran Torneo de las Artes Marciales. Las pistas están inspiradas en los paisajes del Universo Dragon Ball, ilustrado por Akira Toriyama.

Dragon Ball Racing

Tenías como personajes elegibles a Goku, Vegeta, Bulma, Krilin y Piccolo. Jugabas con el teclado; el carro aceleraba de manera automática y sólo tenías que cruzar con las flechas laterales con las que te movías en el mismo celular. Si presionabas el cursor de arriba lanzabas poderes y el de abajo era para frenar.

El medio antes mencionado lo describe como un “juegazo” que nunca tuvimos en occidente y que sería una maravilla verlo renacer.