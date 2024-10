- Si, es verdad I Christopher Lee estará presente en El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim

Aunque el legendario Christopher Lee nos dejó en 2015, su icónica interpretación de Saruman no será olvidada tan fácilmente. En una reciente entrevista con The One Ring, la guionista Philippa Boyens reveló que Lee estará presente en El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim, ¡y volverá a ser el temido mago Saruman!

¿Cómo es posible? Archivos de voz inéditos

Para esta nueva película de anime, el estudio ha encontrado una manera especial de traer de vuelta la voz de Christopher Lee. Según Boyens, se usarán grabaciones de voz inéditas de Lee, tomadas de antiguas lecturas de guiones y pruebas.

Así, los fans podrán disfrutar nuevamente de su inconfundible voz, reviviendo al personaje de Saruman de una forma única.

La historia: 183 años antes de La Comunidad del Anillo

La Guerra de los Rohirrim se sitúa 183 años antes de los eventos de La Comunidad del Anillo, mucho antes de que Saruman se alíe con Sauron y los hobbits lleguen a escena. La trama se centra en Helm Hammerhand, el legendario rey de Rohan, quien debe defender su reino de los ataques de Wulf, un guerrero que busca vengar a su padre.

Una colaboración épica entre Japón y Occidente

La producción de La Guerra de los Rohirrim es una colaboración internacional: el estudio japonés SOLA Entertainment está trabajando junto a Warner Bros. Animation, y la película está dirigida por Kenji Kamiyama, conocido por su trabajo en anime como Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Con un equipo de este calibre, podemos esperar una animación impresionante que capture la magia y la épica de la Tierra Media.