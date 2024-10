¿Boruto podría estar inspirado en Anakin Skywalker de Star Wars?

Con el nuevo arco de Boruto: Two Blue Vortex, la serie ha dado un salto hacia la ciencia ficción, explorando temas como la capacidad de ver el futuro. Pero, ¿y si todo esto tiene un toque de Star Wars? Según un fan en Reddit, hay bastantes pistas que sugieren que los creadores Masashi Kishimoto y Mikio Ikemoto se inspiraron en la icónica saga galáctica. ¿Será que Boruto es más parecido a Anakin Skywalker de lo que pensamos?

PUBLICIDAD

Los guiños a Star Wars en Boruto

Un usuario de Reddit, u/Large_Whereas_431, ha señalado varias similitudes entre Boruto y Star Wars, y algunos fans están convencidos de que no es mera coincidencia. Kishimoto, el creador de Naruto, siempre ha sido un fan de la ciencia ficción, y ya lo demostró con su proyecto Samurai 8, donde introdujo a samuráis en el espacio. Un concepto que suena bastante a Star Wars.

Además, en Naruto: The Last, hubo un arma llamada “Cañón de Chakra”, que recuerda a la Estrella de la Muerte, capaz de destruir planetas. ¿Casualidad? Quizás no.

Los clones y el lado oscuro: más paralelismos

En Star Wars, los clones son una parte fundamental, con los soldados Stormtroopers creados a partir del ADN de los mejores soldados. En Boruto, los clones también juegan un papel importante, como el clon de Jiraiya, Kashin Koji, creado por Amado, y los clones de Mitsuki hechos por Orochimaru. Los paralelismos son claros: ambos universos están llenos de personajes clonados que cumplen roles decisivos en la trama.

Boruto y Anakin: destinos trágicos y cicatrices en común

Boruto y Anakin tienen historias sorprendentemente similares. Ambos empiezan teniendo “todo” y lo van perdiendo poco a poco. Además, ambos personajes comparten una cicatriz en el ojo derecho, una marca que los fans de Star Wars asocian rápidamente con la caída de Anakin hacia el lado oscuro.

En el arco de Ao en Boruto, el protagonista empuña una espada de chakra azul que, en el momento en que es tocada por un antagonista, se vuelve roja, un detalle que recuerda muchísimo a los sables de luz en Star Wars. El guiño es difícil de ignorar, la verdad.

Boruto y Sarada: ¿una relación al estilo Padmé y Anakin?

La comparación no termina en los clones y las cicatrices. La relación entre Boruto y Sarada tiene un aire a la relación secreta de Anakin y Padmé en Star Wars. En el manga, Sarada tiene que ocultar su relación con Boruto para protegerlo de la Aldea Oculta de la Hoja, una situación muy similar a la de Anakin y Padmé, quienes también mantuvieron su amor en secreto.

Además, Boruto, como Anakin, está en camino de convertirse en un personaje con tintes de antagonista, mientras que Sarada sigue el camino de Padmé al involucrarse en la política, aspirando a convertirse en Hokage. Con tantas coincidencias, algunos fans especulan que Boruto podría terminar teniendo un destino trágico, al igual que Anakin, quien murió como Darth Vader.