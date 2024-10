Primeras imágenes del Reed Richards de Pedro Pascal en Marvel lo candidatean a ser el mejor Mr. Fantastic de la historia

Nueve meses nos separan del estreno de Los 4 Fantásticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés). Una de las agrupaciones más famosas de Marvel Cómics se integra al universo desarrollado por Kevin Feige y los hermanos Russo. Pedro Pascal, en la piel de Reed Richards tiene por delante uno de los retos más grandes de esta saga de películas, ya que hará de uno de los seres más inteligentes del mundo.

PUBLICIDAD

Si bien este rol estaba en la representación del Iron Man/ Tony Stark de Robert Downey Jr. ahora que se sacrificó en la batalla contra Thanos, su puesto queda vacante. El Dr. Bruce Banner (Dr. Hulk) o Peter Parker pudieran tomar el rol, pero ninguno es comparable con el nivel de ciencia que maneja Reed Richards.

Entonces, las expectativas y presiones se posan sobre los hombros de Pedro Pascal, ya que el actor chileno de 49 años tendrá que cumplir con el rol que no pudo sostener John Krasinski.

Actores de Reed Richards

Mucha de en Pedro Pascal

Nadie duda de las capacidades de Pedro Pascal como actor. Ha demostrado su talento en personajes del mundo geek como Joel, en The Last of US y Din Djarin en The Mandalorian. Las interrogantes se posan sobre qué tipo de Mr. Fantastic van a desarrollar.

Las primeras imágenes que aparecieron dan muchas esperanzas en los fanáticos, ya que como la película de inicio estará representada en los años 60, veremos a un Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm clásicos, dándoles un estilo retro y al mismo tiempo futurista.

Justo esta última particularidad mencionada hace que los especialistas digan que Pedro Pascal estará al frente del mejor Mr. Fantastic de la historia, sólo superado por las versiones originales de los cómics, que es en los que está basado.

Fantastic Four del Universo Cinematográfico de Marvel se estrena el 25 de julio del 2025. Además de Pedro Pascal como Reed Richards, estarán Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Ebon Moss-Bachrach como Thing.