Estos son los cinco animes más nostálgicos, según los fans japoneses

Para muchos fanáticos, el Dragon Ball original de Toei Animation tiene un lugar muy especial en sus corazones, especialmente en Japón. Sin embargo, una encuesta reciente revela que no es el anime nostálgico número uno del país. Sí, aunque cueste creerlo, hay al menos dos series que superan a Goku y sus amigos en el ranking de nostalgia.

Japón vota por sus animes más nostálgicos

La encuesta fue realizada por el sitio de clasificaciones Rankingoo y consultó a 9,560 personas mayores de 30 años. El objetivo: descubrir cuáles son los animes clásicos que los japoneses más añoran y les gustaría volver a ver. Según los resultados, el anime nostálgico número uno es nada menos que Star of the Giants (con 667 votos), una serie de béisbol de 1968 sobre el equipo ficticio Yomiuri Giants.

En segundo lugar quedó Japanese Folklore Tales (662 votos) y, finalmente, Dragon Ball se aseguró el tercer puesto con 461 votos. Los otros finalistas fueron Mobile Suit Gundam (368 votos) y Touch (365 votos).

El top 5 de animes más queridos

Aquí te presentamos un poco más sobre las series que robaron los corazones de los japoneses en esta encuesta nostálgica:

1. Star of the Giants

Esta serie de manga de Shonen Jump, escrita por Ikki Kajiwara e ilustrada por Noboru Kawasaki, sigue a Hyuuma Hoshi, un joven decidido a seguir los pasos de su padre en el béisbol. Con un entrenamiento intenso y una feroz competencia contra su rival Mitsuru Hanagata, Star of the Giants se convirtió en un fenómeno cultural.

Muchos encuestados recordaron verla en su niñez y comentaron cómo les dio valor para enfrentar sus propios desafíos. “Todo el mundo en mi clase lo veía”, dijo un votante, recordando los días de gloria de esta serie.

2. Japanese Folklore Tales

Este anime es una colección de cortos de 10 minutos que adaptan historias de la mitología japonesa. Algunos episodios, como “La princesa de la luna”, cuentan las leyendas más queridas del folclore japonés, y uno incluso inspiró la película de Studio Ghibli El cuento de la princesa Kaguya de 2013. Para muchos japoneses, Japanese Folklore Tales representa un puente a su herencia cultural, con historias que evocan recuerdos de la infancia y las enseñanzas de sus abuelos.

3. Dragon Ball

Aunque Dragon Ball ocupa el tercer lugar, nadie puede negar su impacto mundial. Goku y su épica aventura en busca de las esferas del dragón han marcado generaciones de fanáticos y siguen siendo parte fundamental de la cultura pop japonesa y global.

4. Mobile Suit Gundam

Un clásico de mechas que continúa capturando la imaginación de muchos. Afortunadamente para los nostálgicos, Mobile Suit Gundam está disponible en Crunchyroll, donde los fans pueden disfrutar de las épicas batallas de robots gigantes.

5. Touch

Otro anime de béisbol que toca la fibra emocional. Touch cuenta la historia de los gemelos Uesugi, Kazuya y Tatsuya, y su lucha por cumplir un sueño tras una tragedia familiar. Con una mezcla de drama, romance y deporte, esta serie sigue siendo un favorito de aquellos que la vivieron en su juventud. “Me hizo reír, llorar y emocionarme”, recordó un fan.

¿Dónde puedes ver estos clásicos?

Para los fanáticos fuera de Japón, encontrar estas series puede ser un desafío. Star of the Giants, Japanese Folklore Tales, y Touch no están disponibles en plataformas de streaming fuera de Japón. Sin embargo, Dragon Ball y sus secuelas pueden verse en Crunchyroll y Hulu, y Mobile Suit Gundam también está en Crunchyroll.