Netflix revela una emocionante actualización de producción para la siguiente temporada de Tomb Raider

La showrunner de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft, Tasha Huo, ha dejado caer algunos detalles bien llamativos sobre lo que nos espera en la segunda temporada de la exitosa serie animada. Y sí, al parecer habrá tiburones en el camino... ¡y tal vez necesiten un buen puñetazo!

De lobo solitario a líder de equipo

En una entrevista con Tudum, Huo habló sobre el viaje de Lara en esta nueva temporada. Temáticamente, la historia explorará cómo Lara lidia con la soledad, algo que, según Huo, también marcó la relación que tuvo con su padre. “Cuando conocemos a Lara, ella es una figura aislada”, explicó Huo.

“Pero a lo largo de la temporada 2, veremos cómo comienza a construir su propio equipo. Pasará de ser una heroína solitaria, una especie de lobo solitario, a darse cuenta de que tiene personas que la respaldan. Es un gran cambio para ella”.

¿Un tiburón? ¡Que vengan los golpes de tiburón!

Por si las aventuras de Lara no fueran lo suficientemente intensas, Huo insinuó que podría haber un encuentro con un tiburón en la segunda temporada. Según Tudum, “podría haber algunos golpes de tiburón en el futuro cercano de Lara”.

Los fans de Tomb Raider saben que esto suena como una escena clásica de acción que encaja perfecto en el estilo de nuestra aventurera favorita. Así que prepárense para ver a Lara enfrentándose a criaturas peligrosas en la pantalla chica.

Un legado que sigue creciendo

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft es la última incorporación a la franquicia de Tomb Raider, que comenzó en 2001 con el icónico videojuego del mismo nombre. Desde entonces, Lara Croft ha recorrido el mundo en busca de misterios y reliquias, y ha protagonizado una docena de secuelas, varios spin-offs, y películas en vivo donde la actriz Angelina Jolie la interpretó en la gran pantalla. ¡Parece que la leyenda de Lara está lejos de apagarse!

Un elenco de estrellas

En esta nueva serie, Lara tiene la voz de Hayley Atwell (sí, la mismísima Peggy Carter del MCU). Además, la acompañan Allen Maldonado como su experto en tecnología, Zip; Richard Armitage como el ambicioso mercenario Charles Devereaux; Zoe Boyle como Camilla Roth, la amiga de infancia de Lara y agente de INTERPOL; y Ming-Na Wen como Eva Tong, la curadora de arte.

Con semejante reparto, no es sorpresa que la serie haya sido bien recibida por crítica y público desde su estreno en Netflix el 10 de octubre de 2024.

Explorando el lado más humano de Lara

Huo comentó que tiene grandes planes para profundizar en la personalidad de Lara. “Ya conocemos a la Lara clásica, la aventurera ruda”, dijo Huo. “Pero quiero explorar cómo construye sus relaciones, cómo enfrenta sus traumas y qué momentos clave la definen. Tenemos la oportunidad de ver cómo llega a ser la Lara Croft que recordamos de los juegos de los 90″. Y, por lo que parece, Huo está dispuesta a seguir desarrollando el personaje todo el tiempo que Netflix lo permita.

¿Cuándo llega la temporada 2?

La primera temporada de Tomb Raider: The Legend of Lara Croft ya está disponible en Netflix. Aún no se ha confirmado una fecha para la temporada 2, pero los fans pueden estar tranquilos: Lara Croft está lejos de terminar sus aventuras.