Romina Marroquín, la voz latina de Vi en Arcane I “Es un reto para mí hacer personajes que me saquen de mi zona de confort”

La actriz de doblaje mexicana Romina Marroquín, famosa por ser la voz latina de Vi en la popular serie Arcane -entre otros-, visitará Chile para participar en Festigame, el evento gamer que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en Santiago. En conversación con FayerWayer, Romina compartió su emoción de regresar al país y no solo por el evento, sino también por algunos antojos locales: “Estoy muy contenta de ir a Chile y poder comer un completo y unos cuchuflis. Y bueno, unas empanadas... La comida es deliciosa”.

Romina tiene una conexión especial con Chile. “Mis mejores amigas viven allá, en Viña. Desde hace muchísimos años las visito cada que puedo”, explicó. “Me encanta Viña, Reñaca con la playa, Santiago… He subido al Cerro Santa Lucía, he estado en el mirador de la torre… conozco Chile perfecto”.

Un reencuentro con los fans… y con Vi

Esta será la primera vez que Romina asiste a Festigame y la actriz está encantada de poder compartir su experiencia en Arcane, especialmente ahora que la segunda temporada está a punto de estrenarse en Netflix el 9 de noviembre. “Va a ser increíble, además es un evento gamer y me encanta. Tengo unos cuantos en mi historial”, señaló, refiriéndose a su trabajo en doblaje de juegos.

Arcane se ha convertido en un fenómeno global, y el personaje de Vi, interpretado por Marroquín, ha ganado un lugar especial entre los fans. “Donde quiera que voy, en convenciones o hasta pidiendo un café, la gente me reconoce como la voz de Vi. Ha sido increíble ver el amor del público”, comentó.

Para ella, personificarla fue un desafío importante en su carrera, ya que previamente había interpretado personajes más tiernos. “Cuando Lalo Garza, el director de doblaje, me llamó para hacer a Vi, me dijo: ‘Romina, necesitas sacar tu lado rudo’. Y yo, ‘¡relájate, soy actriz, puedo hacerlo!’ Fue todo un reto, pero al final me dijo que estaba orgulloso de mi trabajo. Eso fue lo mejor”, comentó con una sonrisa.

¿Vi y Caitlyn? “Todo son miraditas y coqueteos”

Sobre la dinámica entre Vi y Caitlyn, el personaje de su colega Karina Altamirano, Romina bromeó sobre la tensión entre ambas en la primera temporada de Arcane. “Toda la temporada fue miraditas, coqueteos… ¡ese juego de ‘te veo, me ves’ que los fans aman!”, comentó.

Sin embargo, no quiso adelantar mucho sobre lo que sucederá en la segunda temporada: “Se van a quedar con las ganas de saber… no puedo contarles nada porque me van a matar. Tengo un contrato de confidencialidad firmado”, dijo entre risas.

“Me enteré por los fans que la segunda temporada de Arcane era la última”

A pesar de que la actriz tiene cierta cercanía con el universo de League of Legends -videojuego que sirve como base para Arcane, que es un producto derivado-, Marroquín admitió que no es una jugadora activa del videojuego.

“Soy honesta, no soy tan gamer y no conozco a VI dentro del contexto del videojuego, pero siempre pregunto a los fans sobre el lore y lo que pasa en el juego. Y ellos me cuentan chismes y me hacen los spoilers”, dijo. Eso sí, también admitió que fueron los mismos fanáticos quienes le precisaron que esta segunda temporada sería la última, por lo que no escondió su tristeza. “¿Pero... por qué? O sea, yo me acabo de enterar que es la última y no me enteré por nadie oficial, sino me enteré por los fans, es increíble”.

¿Top 1 en su carrera? ¡Casi!

Al preguntarle sobre la importancia de Vi en su carrera, Romina no dudó en colocarla en el top 3. “Vi es un personaje que me reta muchísimo. Es todo lo opuesto a mí, y eso es lo que más me gusta de interpretarla”, confesó. Además, recordó lo que le dijo Lalo Garza, su director de doblaje en Arcane: “Me dijo que sacara mi lado rudo, y yo le respondí: ‘Relájate, soy actriz, puedo hacerlo’. Fue un desafío, pero al final le encantó mi trabajo”.

Y es que, para la méxicana, Vi tiene un lugar especial en su corazón:

“Es un reto para mí, como actriz, hacer personajes que me saquen de mi zona de confort porque, quizá, para mí ya es muy fácil hacer personajes lindos, amigables. Entonces, es mucho más retador sacar esta parte ruda, esta parte visceral, esta parte pelonera de mí, que la iba aprendiendo muy bien.” — Romina Marroquín

La espera termina en Festigame

Romina invitó a todos sus fans a asistir a Festigame para celebrar el estreno de la segunda temporada de Arcane y compartir anécdotas de la serie. Prometió que no estará sola, ya que otros invitados especiales se unirán a la fiesta, aunque prefirió no revelar nombres para no “spoilear” la sorpresa. “Va a ser una experiencia única. ¡Va a estar padrísimo y quiero verlos a todos ahí!”

La segunda temporada de Arcane estará disponible en Netflix a partir del 9 de noviembre y los fans de Romina Marroquín podrán verla en persona en Festigame del 15 al 17 de noviembre en Espacio Riesco.