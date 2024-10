Ha salido la Pocket Go | la consola portátil con lentes VR Micro OLED

Tecno ha presentado una propuesta innovadora en el mundo de las consolas portátiles con su nueva Pocket Go, aún que de una forma poco particular, pues hizo el lanzamiento mediante Kickstarter. Este dispositivo combina un potente hardware con una experiencia de realidad virtual única. A diferencia de otras consolas portátiles, la Pocket Go tendrá la gran particularidad de integrar un mini PC en un gamepad y utiliza unas gafas VR como pantalla principal.

PUBLICIDAD

Una propuesta que se puede hacer realidad gracias a la comunidad

Este diseño, aunque pueda parecer poco común a primera impresión, ofrece una serie de ventajas nunca antes vista en el mercado. Al utilizar las gafas VR como pantalla, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de juego más inmersiva, ya sea desde un sofá, una cama o cualquier otro lugar. Las gafas VR de la Pocket Go cuentan con pantallas Micro OLED de alta resolución y ofrecen una experiencia visual comparable a ver una pantalla de 215 pulgadas. Además, incluyen características como altavoces integrados, micrófono y ajuste para la miopía.

En cuanto al hardware, la Pocket Go cuenta con gran potencia ya que está equipada con una potente APU AMD Ryzen 7 8840HS, acompañada de hasta 32 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento SSD. Este hardware garantiza un rendimiento fluido en la ejecución de juegos y aplicaciones. Además, el dispositivo cuenta con una batería de larga duración y una amplia variedad de puertos y conexiones.

El gamepad de esta peculiar consola portátil está diseñado para ofrecer una experiencia de juego cómoda y precisa. Incluye joysticks de alta calidad, gatillos, motores de vibración y un sistema de iluminación. Asimismo, cuenta con una buena conectividad, incluyendo Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 y un puerto USB-C.

La Pocket Go ya está disponible para su reserva en Kickstarter a un precio especial de lanzamiento. Sin embargo, es importante destacar que el precio del dispositivo aumentará significativamente una vez que finalice la campaña de crowdfunding.