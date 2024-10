Dragon Ball Sparking! ZERO | Truco para jugar con Milk sin tener que descargar mods

Milk dragon ball sparking! zero

Milk podría ser sin ningún problema la mejor waifu de todo Dragon Ball. Reúne todos los elementos para competir por esta calificación, aunque se debatiría con otros personajes como la Androide Número 18 o Videl; sacamos a Bulma porque simplemente corre en la liga de mejores personajes de toda la serie.

Más allá de si es o no la mejor waifu, Milk no se encuentra entre los primeros 184 personajes lanzados para Dragon Ball Sparking! ZERO. Ni siquiera sabemos si llegará por medio de un DLC, como descargable en un futuro.

Pero aún así, hay un truco que puedes realizar, con el que puedes jugar con Milk en el más reciente videojuego de Dragon Ball, sin tener que realizar ninguna descarga de mods ni nada por el estilo.

De acuerdo con lo que informa el sitio En la Hora, este truco sólo se podría hacer para quienes juegan en PC.

La recomendación de FayerWayer, desde siempre, es no incurrir en estas aventuras que no sabes hacia donde te van a llevar. Pero si te quieres atrever, lo puedes hacer bajo tu propio riesgo.

Dirígete hacia la “Biblioteca Mundial” y abre el buscador por ID.

Una vez que estés allí ingresa uno de estos códigos:

0-239-026-027

3-247-416-952

0-739-738-106

0-968-215-183

La fusión que queremos en Dragon Ball Sparking! ZERO

Un mod reciente nos muestra la fusión que todos los fanáticos de Dragon Ball siempre hemos querido ver: la de Gohan y Goku por Aros Pothala. Hay algunos detalles que comentar de la técnica, pero el resultado final no deja de sorprendernos. En líneas generales vemos la combinación de las mejores características de cada personaje representadas en un solo ser.

Este video publicado en el canal de YouTube de SLO Plays nos muestra como se vería la fusión y cómo sería la jugabilidad.