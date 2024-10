Andrew Garfield habla sobre la muerte de su madre con Elmo

Elmo es uno de los personajes más queridos de Plaza Sésamo. Así como Andrew Garfield es también uno de los intérpretes de Spider-Man más queridos por el fandom. Este inesperado crossover nos abrió el corazón del actor: habló con Elmo sobre la muerte de su madre y lo que ha significado para él, el no tenerla más.

Entre ternura y tristeza, el relato explica en un lenguaje muy cercano el proceso de pérdida del actor. De hecho, este material funciona de manera perfecta para explicarle a un niño lo que significa perder a un ser querido. Obviamente, muy al estilo Plaza Sésamo. Pero más allá de aquello, la escena conmovió a Internet.

“La extraño mucho”

El programa infantil Plaza Sésamo, presentó un segmento especial en su canal de YouTube, donde tuvo como invitado al actor de Spider-Man. Más allá de abordar la carrera cinematográfica como el superhéroe de Marvel, Andrew se centró en el proceso de extrañar a un ser querido tras su partida, en este caso: su mamá.

El conmovedor momento inicia con Elmo preguntándole cómo se siente, lo que da pie a que la estrella de Hollywood abra su corazón y hable sobre sus sentimientos. Y también, sobre todo lo que experimenta al recordar a su madre, Lynn Garfield, quien falleció hace cinco años debido a un cáncer de páncreas. “Estaba pensando en mi mamá hoy. Sabes, ella murió hace poco y la extraño mucho”, expresó Garfield.

Explicar estos sentimientos, de una manera cercana y para cualquier edad

Luego de ello, el actor de “Hasta el último hombre”, explicó a Elmo que sentirse triste y extrañar a alguien que ha fallecido no es algo negativo, pues afirmó que esas emociones son una señal de lo significativo que fue esa persona en su vida.

Insistimos, en que el estilo de Plaza Sésamo para explicar esto, puede resultar bastante pedagógico, ideal para que los niños comprendan como lidiar con algo tan difícil. “Está bien extrañar a alguien, la tristeza es algo parecido a un regalo, es algo hermoso de sentir, porque eso significa que amas a alguien”, comentó el actor.

“Cuando extraño a mi mamá, recuerdo todo el cariño que solía recibir de ella, todos los abrazos que me daba y me hace sentir cerca de ella cuando la extraño, de una manera extraña”, dijo Garfield. Incluso le reveló algo muy lindo a Elmo: “¿Sabes algo?, nada me haría más feliz a mí y nada la haría más feliz a ella, porque ¿sabes qué?, te contaré algo, pero es un secreto, ¿estás listo?: Elmo era el favorito de mi mamá”, le dijo susurrando a la marioneta roja.

