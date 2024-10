Comenzaron los cuartos de final de Worlds, mundial de League of Legends

El mundial de League of Legends, uno de los eventos de deportes electrónicos más grandes del mundo, está llegando a una de sus últimas fases. En días recientes y después de semanas de competencia, Weibo Gaming derrotó a su similar chino de Suzhou LNG, justo como lo haría Bilibili ante la escuadra coreana de Hanwha Life. Por su parte, en una de las series que en el papel pintaba a ser de las más apretadas de los cuartos de final, T1 y Top Esports se veían las caras en el penúltimo juego de esta fase.

PUBLICIDAD

Lo de siempre, T1 siendo increíble en los mundiales

A lo largo de los más de 10 años de historia que tienen los campeonatos mundiales de League of Legends ha habido grandes campeones, historias escritas con letras de oro y jugadores que vivirán por siempre sin embargo, nunca alguien igualará lo logrado por T1 y Faker. En resumen, en conjunto conforman al mejor club en la historia de este videojuego, así como el mejor jugador que haya pisado la Grieta. Pueden tener un mal año, pero en los mundiales, siempre vuelven a su mejor forma y en esta edición no fue la excepción.

Su enfrentamiento de cuartos de final frente a la escuadra China de Top Esports era una de las más esperadas de la fase, ¿la sorpresa? T1 les pasó por encima y se llevó la serie 3 a 0 y así llegar a su novena semifinal.

Desde el primer juego se vió el dominio coreano con Gumayusi y Keria como quienes lideraron al actual campeón mundial a la victoria. Aunque por si pareciera poco, la superioridad fue en todas las líneas de inicio a fin. En resumen, sólo les bastaron 31 minutos para destruir todas las torretas enemigas, el alma de dragón y una diferencia letal de diez mil de oro.

Si bien T1 se hizo sentir en el primer juego, lo que estaba por venir para Top Esports era mucho peor. En el juego 2, el equipo chino no logró siquiera conseguir un asesinato y a penas 2 torretas que no sirvieron de mucho. Dejando todo para el juego 3 donde los liderados por Faker no quitaron el pie del acelerador y finiquitaron el pase a las semifinales para con ello, a largar por un día más su racha de nunca perder una serie frente a un equipo chino.

Sólo resta un cupo a las semifinales de Worlds 2024 que estará en juego el próximo domingo. GenG, el campeón coreano, se enfrentará al monarca de Norteamérica de FlyQuest.