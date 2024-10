Opiniones divididas en las primeras impresiones del Age of Empires Mobile | ¿Defraudó a los fans o vale la pena tenerlo?

Age of Empires Mobile

Age of Empires Mobile

Los usuarios de Android y iOS ya pueden descargar el Age of Empire Mobile. Dos años después de su anuncio, el clásico de las estrategias que brilló en PC por décadas y pasó por las consolas de videojuegos, ahora llega de manera oficial a los celulares.

PUBLICIDAD

Por lo tanto, nos propusimos revisar las primeras impresiones de los especialistas y así tener un panorama de lo que generó de entrada, este desarrollo de Level Infinite.

Lo primero que destacan los expertos en la franquicia son los gráficos de la versión Mobile. La nitidez que se aprecia en la interfaz y la manera en como corre son un punto en favor de los fanáticos de este videojuego.

Age of Empire Mobile

Resaltan, además, que se puede jugar en ocho civilizaciones diferentes, separadas en los imperios clásicos del desarrollo de la humanidad:

Británicos

Romanos

Francos

Chinos

Japoneses

Coreanos

Bizantinos

Egipcios

Coreanos

Un golpe a la nostalgia

Quienes ya tuvieron la oportunidad de jugar, explican que el videojuego te transporta directamente a la misma sensación de hace 28 años, cuando el juego salió por primera vez para Windows.

Hay una marcada diferencia entre controlar a los personajes tocando la pantalla del celular y hacerlo con el mouse, pero son pequeñeces a las que poco a poco se acostumbrarán quienes ya se descargaron el juego.

Las críticas del Age of Empire Mobile

Un informe de Xataka, señala las “red flags” del videojuego. Entre las principales están los micropagos, unas transacciones pequeñas dentro del juego, que se hacen necesarias para poder subir de nivel o avanzar en el desarrollo de una ciudad.

PUBLICIDAD

También explican la presencia de gachapones para poder conseguir héroes y una bajísima probabilidad para obtener algún personaje de gran nivel, como Juana de Arco, reseña Xataka en su ejemplo.

Otra de las críticas de estos especialistas, es que no hay un mapa que explorar para encontrar recursos, no hay partidas contra otros jugadores o la CPU como en el clásico Age of Empires. Es un juego de estrategia, edificios y recursos.

Si le quieres echar un vistazo por iniciativa propia, lo puedes descargar en estos enlaces:

Age of Empire Mobile - Google Play Store (Android)

Age of Empire Mobile - App Store (iOS)