Juegos del Futuro 2026 | El futuro del gaming es “phygital”

“Los Juegos del Futuro”. ¿Suena genial no? Vamos a partir este artículo explicando esta categoría: aplica a lo que se conoce como “phygital gaming”. El concepto de phygital fusiona lo digital y lo físico. Se podría pensa que un ejemplo práctico de aquello son los videojuegos de Realidad Aumentada (AR o RA) como Pokémon Go. Pero no: aquí se fusiona la competencia esports, con el deporte real, como tal. Te lo explicamos en detalle.

PUBLICIDAD

De hecho, hay un evento mundial que se enfoca en mostrar lo más nuevo en esta categoría: “Los Juegos del Futuro”. Y su primera edición fue este 2024 en Rusia. La primera edición de los Juegos del Futuro se llevaron a cabo desde el 23 de febrero y hasta el 2 de marzo de este 2024 en la ciudad de Kazán.

Las categorías y algunos videos de ejemplo

Más de 260 equipos de más de un centenar de países compitieron en 21 disciplinas —16 básicas y 5 adicionales—, divididas en cinco categorías. Por ejemplo: En la categoría Deporte se combinan deportes clásicos con sus homólogos digitales: fútbol, baloncesto, hockey, artes marciales, carreras y ‘skateboarding’ ‘phygitales’.

El desafío Táctica combina juegos tácticos de ordenador en 3D con competiciones en campos de combate con láser. El desafío Estrategia combina juegos de ordenador del género arena de batalla y de estrategia con competiciones de resistencia e ingenio. La categoría Velocidad consiste en una carrera de relevos a través de juegos de velocidad icónicos. Como etapa física, los mejores equipos participan en la Superfinal, una prueba de resistencia e ingenio.

Y la categoría Tecnológica es una competición en la que se utilizan dispositivos sofisticados y avances tecnológicos: como carreras de drones, batallas de robots y competiciones de realidad virtual.

Por ejemplo, en competencias de CS GO primero compitieron en PC y luego en una cancha de Laser Tag. En competencia de Basquetball, primero en el videojuego, luego en una cancha de verdad. En competencia de Mortal Kombat, MK11 y luego una batalla tipo lucha libre. Es decir los “deportistas esports” deben ser también deportistas “en el mundo real”.

Ejemplos:

Próximos juegos: 2025 y 2026

Y tal como ocurre en mundiales de fútbol u olimpiadas, se dieron a conocer con mucha anticipación las sedes de esta competencia que recién comienza. En junio de este año se anunció que EAU (Emiratos Árabes Unidos) acogerá los Juegos del Futuro 2025.

PUBLICIDAD

Y hoy, mediados de octubre ya conocemos la cede 2026: Tras un proceso altamente competitivo, Phygital International anuncia hoy que Kazajistán ha sido elegido como anfitrión de los Juegos del Futuro 2026.

Este torneo anual, que es el evento cumbre del mundo del deporte phygital, recibió ofertas de acogida de países de todo el mundo, todos ellos con el objetivo de seguir a los Emiratos Árabes Unidos en convertirse en anfitriones de este prestigioso evento. Y en ser parte de la historia: siendo los primeros.

¿Por qué fueron seleccionados?

Kazajistán demostró ser el ganador final con los jueces del Comité Internacional de Expertos de Phygital, después de mostrar su experiencia en la organización de torneos internacionales, sus instalaciones deportivas de última generación, junto con la combinación perfecta de ser una nación que abraza el deporte, la cultura y la tradición, así como sus capacidades tecnológicas y de innovación.

Los Juegos del Futuro son un evento internacional único, que reúne a la próxima generación de héroes deportivos dinámicos de todo el mundo. Una fusión entre el gaming y el deporte a un nuevo nivel.