Dragon Ball Sparking! ZERO con doblaje latino se encuentra en desarrollo | Este mod nos muestra los primeros adelantos

El hype de Dragon Ball Sparking! ZERO no ha bajado desde el viernes de la semana pasada, cuando se lanzó de manera oficial. No hay más que comentarios positivos, en las primeras impresiones de quienes ya jugaron el videojuego de Bandai Namco y Unreal Engine.

Como suele ocurrir con todos los juegos de Dragon Ball, el fandom de América Latina quiere escuchar a los personajes con su doblaje original. Dragon Ball Sparking! ZERO está en inglés y en japonés, pero lamentablemente no está de manera oficial con las voces de Mario Castañeda (Goku) o René García (Vegeta), entre otros.

Sin embargo, ya hay un mod en desarrollo en el que se pueden disfrutar de las brutales peleas de Dragon Ball Sparking! ZERO con las voces del doblaje con el que crecimos en México, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y todo el resto del continente latino.

Este trabajo está siendo ejecutado por FuryKenZ, quien según informa Level UP, hizo lo mismo de meter las voces del doblaje latino, en un mod del videojuego Dragon Ball FighterZ.

El de Dragon Ball Sparking! ZERO no está listo, pero el modder antes mencionado ya publicó en su canal de YouTube y en su cuenta de X, algunos videos en los que se aprecian secuencias de pelea entre Goku y Vegeta, y Goku y Turles.

“Estoy trabajando en el desarrollo del mod de Dragon Ball: Sparking! ZERO en su versión en español latino. Este proyecto busca ofrecer una experiencia de juego más inmersiva y accesible para los jugadores de habla hispana, incorporando nuevos audios”, dijo FuryKenZ, según explica el medio antes citado.

“Actualmente, el Mod se encuentra en proceso de creación, y estoy enfocándome en asegurar que todos los aspectos sean de la más alta calidad para que los fanáticos de la saga puedan disfrutar de una experiencia emocionante”, añadió el desarrollador.