Andrew Garfield habla sobre su regreso como Spider-Man y revela en qué película de Marvel Studios podría ser

Uno de los secretos a voces de Marvel Studio se confirmó hace poco: Tom Holland regresará a su papel de Peter Parker para una cuarta entrega del Spider-Man que usa el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Dado el éxito de la cinta más reciente del Hombre Araña, es lógico que todos nos preguntemos si veremos el regreso de Andrew Garfield y Tobey Maguire.

Todo parece indicar que Tobey Maguire está descartado por ahora. Y en lo que concierne a esta cinta en especial, Andrew Garfield también. Sin embargo, eso no significa que les quitan de un tajo sus poderes arácnidos para siempre. Los dos actores siguen dispuestos a ponerse el traje del trepamuros, siempre que Marvel Studios lo necesite (y pague una jugosa cifra, estemos claros).

Spider-Man 4, con Tom Holland, tiene todas las vías de que sería una película que regrese al Hombre Araña a las bases más sólidas del personaje. Ya dejó de ser un chico de escuela y pasó a la universidad. Perdió el apoyo millonario de las Industrias Stark, porque nadie lo recuerda, y perdió a su tía May.

En esta imagen difundida por Sony Pictures, Tom Holland actúa en una escena de "Spider-Man: No Way Home" de Columbia Pictures.

Su MJ y Ned, su mejor amigo, no lo recuerdan y está sólo con la ciudad de Nueva York por delante, para ser protegida por su cobijo. Entonces, estos elementos nos hacen pensar que Andrew Garfield y Tobey Maguire no encajan en esta historia.

Andrew Garfield le hace un guiño al “cuándo”

El actor de 41 años ofreció una entrevista a Esquire y, como es de esperarse siempre, le preguntaron sobre un hipotético regreso a Marvel Studios para interpretar a Peter Parker. Se mostró abierto y dispuesto a interpretar su rol de Spider-Man, siempre y cuando sea en un proyecto en el que su presencia tenga sentido.

“Sin duda, volvería al cien por cien si fuera lo correcto, si se suma a la cultura, si hay un gran concepto o algo que no se haya hecho antes, que sea único, extraño y emocionante y en lo que puedas hincarle el diente. Me encanta ese personaje y me aporta alegría. Si parte de lo que yo aporto es alegría, entonces yo también me siento feliz”, dijo el actor.

Sus palabras fueron interpretadas por los especialistas, como que el actor podría estar en los planes de un encuentro multiversal. El mismo se daría, en Avengers: Secret Wars, que debería salir en el 2027.