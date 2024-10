¿Cuándo sale el segundo episodio de Dragon Ball Daima en América Latina?

La emoción embarga a los fanáticos de Dragon Ball Daima con el lanzamiento del primer episodio. Si no lo has visto, no te preocupes que en este artículo no haremos spoilers de lo que ocurrió en el primer capítulo de estas nuevas aventuras.

Lo que sí vamos a hablar es de cuándo saldrá el segundo capítulo, ya que las ansias abundan en los que queremos seguir cada paso del anime de Akira Toriyama y Toei Animation.

Este primer episodio se estrenó exclusivamente por Crunchyroll. Todavía falta que salga en Netflix y Max, plataformas que también lo tendrán para América Latina.

Estas dos últimas mencionadas tendrán el primer episodio a finales de esta semana, ya que irán un episodio atrás de los estrenos de Crunchyroll.

Segundo episodio de Dragon Ball Daima

En el primer acto conocimos a los tres villanos de este arco de la serie y ahora todo parece indicar que el segundo nos mostrará a un nuevo aliado de los Guerreros Z, ya que el episodio se titula Glorio, uno de los nuevos personajes creados por Akira Toriyama.

Este segundo capítulo de Dragon Ball Daima se estrena el viernes 18 de octubre.

¿Cuántos episodios tendrá el animé de Akira Toriyama y Toei Animation?

Dragon Ball Daima tendrá un total de 20 capítulos. Se estrenarán todos los viernes por Crunchyroll y una semana después por los otros dos servicios mencionados.

Es decir, que quedan 19 viernes hasta el cierre de lo que será la primera temporada (sí, ya se habla de una secuela).

Vamos a especificar los horarios en los que se estrena cada capítulo en cada país de América Latina y España:

11:00 AM

México

Nicaragua

El Salvador

Costa Rica

Honduras

Guatemala

12:00 PM

Colombia

Ecuador

Perú

Panamá

1:00 PM

Venezuela

Bolivia

Puerto Rico

República Dominicana

2:00 PM

Chile

Argentina

Uruguay

Brasil

Paraguay

7:00 PM