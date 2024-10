Nintendo Switch | Conoce los detalles de la actualización 19.0 de su firmware

Nintendo Switch ha recibido una nueva actualización de firmware, alcanzando la versión 19.0.0. Aunque la compañía japonesa no ha introducido grandes novedades visibles, esta actualización sigue la tendencia de los últimos meses, enfocándose principalmente en mejorar la estabilidad del sistema y optimizar la experiencia del usuario, según la descripción oficial proporcionada por la empresa de la gran N.

Puede ser curioso, pero la mayoría de detalles de esta actualización se conocen gracias a un dataminer, citado por el medio VGC, ha revelado que prácticamente todos los componentes del sistema han sido actualizados, lo que es habitual en actualizaciones importantes. Este proceso implica la reconstrucción del sistema operativo utilizando una versión más reciente del SDK (Software Development Kit), lo que permite a la consola mantenerse al día con los avances tecnológicos.

En lo que respecta a los próximos lanzamientos de juegos para esta consola portátil, tras la llegada de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom el pasado 26 de septiembre, los fans de Nintendo ya tienen la vista puesta en Super Mario Party Jamboree, que se lanzará el 17 de octubre, y Mario & Luigi: Conexión fraternal, programado para el 7 de noviembre. Estos títulos son parte de la fuerte alineación de la compañía para la recta final del año.

Por otro lado, los fans de Nintendo continúan a la espera de novedades sobre la rumoreada Switch 2. Nintendo ha indicado que la presentación oficial de su nueva consola se llevará a cabo antes del 31 de marzo de 2025, aunque algunos rumores señalan que podría tener lugar este mismo mes de octubre, lo que ha generado gran expectación entre los aficionados.

A medida que se acerca el final del año, el foco del mundo gamer se centra tanto en los nuevos títulos que llegarán a Nintendo Switch como en la tan esperada revelación de la Switch 2, la cual podría marcar el futuro de la compañía en la próxima generación de consolas para así cerrar este año por lo más alto.