¿Cuándo se estrena la tercera temporada de The Rings of Power? Todo lo que sabemos de la serie de El Señor de los Anillos

Elrond y Galadriel The Rings of Power

Hace exactamente una semana terminó la segunda temporada de The Rings of Power, aventuras basadas en los libros de J.R.R Tolkien, de El Señor de los Anillos. El final fue realmente brutal y dejó a todos los fans impactados, por los eventos ocurridos en la caída de Eregion.

Por lo tanto, todos nos quedamos preguntándonos cuando llega la tercera temporada, o saber si está en los planes continuar con la serie.

La segunda temporada tuvo todo un banquete de comidilla para los fanáticos de El Señor de los Anillos. Uno de los eventos más llamativos fue que “El Extraño” (Daniel Weyman) finalmente terminó confirmando que es Gandalf.

Pero además de eso, vimos el inesperado regreso de Arondir (Ismael Cruz Córdova), después de que en el episodio anterior lo habíamos visto recibir muchos ataques de flechas en su cuerpo.

Resalta también la muerte del famoso herrero de los elfos, Celebrmimbor (Charles Edwards) y el brutal enfrentamiento entre Galadriel (Morfydd Clark) y Sauron/Annatar/Halbrand (Charlie Vickers).

No podemos olvidar la aparición de Balrog, asesinando al rey de los enanos, el padre del príncipe Durin, que ahora es rey; y la colaboración de esta especie con los elfos.

Prince Durin The Rings of Power

La tercera temporada de The Rings of Power

Aunque hubo cierre de ciclos para la mayoría de los personajes, no hubo cierre de historia. Sauron ahora tiene los nueve anillos (supuestamente defectuosos) que fabricó Celebrimbor e imaginamos que comenzará el proceso para crear el máximo anillo de todos (the rule them all), el que vimos en El Señor de los Anillos.

¿Habrá tercera temporada? La respuesta es que sí. Todavía los estudios no lo han confirmado de manera oficial, pero ya los productores anunciaron que se vienen buenas noticias, como el inicio del rodaje pronto.

Annatar y Halbrand

Entonces basándonos en que no han empezado a grabar, se presume que (si inician el rodaje los próximos meses) la tercera temporada de la serie llegará a mediados del 2026, aproximadamente.