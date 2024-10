Así de brutal se ve el Shenlong de Dragon Ball Sparking! ZERO y estos son los siete primeros deseos que le puedes pedir

¡No falta nada! para que Dragon Ball Sparking! ZERO esté en las consolas de los gamers de todo el mundo. El videojuego de Bandai Namco y Unreal Engine se viste de gala para estrenarse este viernes 11 de octubre, fecha en la que coincidirá con el estreno de Dragon Ball Daima, nuevo anime de Toei Animation y Akira Toriyama.

PUBLICIDAD

Hemos hablado de todo al respecto de este videojuego, incluyendo la lista de los 182 personajes que podrás elegir en las peleas. También les contamos que, aún sin haber salido el videojuego, ya sabemos que los primeros DLC incorporarán personajes de Dragon Ball Super: Super HERO y de Dragon Ball Daima.

Después de todos los adelantos que salieron en los últimos meses, esta semana se publicó el video oficial promocional. No te da nada que no hayas visto antes, pero todos los que somos fanáticos de Dragon Ball sabemos que el contenido de esta franquicia no sobra, así que se los dejamos al final de la reseña.

Shenlong en Dragon Ball Sparking! ZERO

Por ahora vamos a hablar de Shenlong y la primera imagen que vemos del dragón y las siete esferas en el Dragon Ball Sparking! ZERO.

La apariencia es digna de lo que vemos en el anime: un cuerpo lo suficientemente largo como para que lo califiquemos de imponente, un color verde vivo, sus ojos rojos y los detalles amarillos pastel, de su cuerpo, que le dan el toque brutal que esta deidad de Dragon Ball merece.

Los siete primeros deseos que puedes pedir son los siguientes, según reseña @DBSparkingNews:

Más zeni

Más títulos

¿Algo sobre un nuevo nivel? (¿Tal vez un nuevo mapa?)

Nuevo atuendo

Traje de Yamcha

Goku (Super traje)

Vegeta (Super traje)

Dragon Ball Sparking! ZERO ya salió a la venta desde hace más de un mes. El 11 de octubre de este año (cae viernes) se podrá jugar en las consolas disponibles y coincidirá con el inicio de los festejos de los 40 años de Dragon Ball y el estreno de Dragon Ball Daima, entre otras cosas que la franquicia tenga preparadas.

Las diferentes versiones ya se encuentran en preventa en las tiendas virtuales de Xbox Series X|S, PlayStation 5 y Steam. Los precios de las versiones básicas son los esperados: alrededor de 69 dólares y más de 100 para los Ultimate Edition.