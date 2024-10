La edición especial de PS5 Pro estará restringidos a cuentas de PSN con al menos 30 horas de uso

Desde el primer minuto en que fue revelada, muchos nos enamoramos de ella. La edición especial de PS5 Pro por el 30° Aniversario de PlayStation ha generado una ola de especulación. De hecho, los pedidos anticipados han una avalancha de listados de eBay con enormes márgenes en Occidente, y aún no se sabe cuántas llegarán a este lado del mundo.

Mientras, en Japón, Sony aplicó un plan real para vencer a quienes solo ven a esta consola como una oportunidad de negocio y tal vez nunca han tomado un control. Como descubrió Automaton, la página de inicio japonesa de PlayStation confirma que cualquiera que quiera reservar la edición especial en Japón debió cumplir con las siguientes condiciones: tener una cuenta de PSN registrada en Japón y tener al menos 30 horas de tiempo de ejecución de PS4 o PS5. Pero además, este tiempo debe estar registrado en la cuenta entre febrero de 2014 y el 19 de septiembre de 2024.

Y atención esto ya ocurrió: fue para la pre-venta en dicho país. Los pedidos anticipados de PS5 Pro – Paquete de edición limitada del 30.º aniversario se lanzaron el 26 de septiembre a través de PlayStation Direct a un precio de 999,99 USD.

¿Y cuándo en América Latina?

Esta versión especial de la consola PS5 Pro y los accesorios que la acompañan presentan elementos de diseño retro y una combinación de colores heredada que rinde homenaje a la consola PlayStation original. Para frustrar a muchos fanáticos de PlayStation, Sony está poniendo a disposición de los clientes en todo el mundo sólo 12.300 de estas consolas numeradas para que las compren.

No hay información oficial aún, respecto a la disponibilidad de la consola en América Latina. No sabemos cuantas, no sabemos el precio. Solo sabemos que la queremos.