Primeras impresiones Microsoft Flight Simulator 2024, ¡Todos podemos ser pilotos!

Nos invitaron a probar el nuevo Flight Simulator en Tsuayan, un pueblo que no tiene más de 600 habitantes pero es el más cercano al Gran Cayón, USA, una de las 7 maravillas del mundo y el escenario perfecto para iniciar nuestra aventura.

No por ser una de las ubicaciones con los cielos más azules del mundo sino que para comprobar el hyper realismo encontrado en el juego y no solo en relación a los gráficos sino que a variables como el viento y turbulencias, elementos recreados con el más fino detalle en el título.

Los desarrolladores, además de darnos la exclusiva sobre el desarrollo del título, nos asistieron con parte del staff que incluía pilotos reales para aclarar nuestras dudas del gameplay y novedades. Una experiencia increíble en donde poco a poco nos contagiaron las ganas de surcar los cielos.

El sueño de volar, ahora es una realidad

Cuando pensamos en Microsoft Flight Simulator, nuestro cerebro automáticamente sugiere la palabra NICHO con mayúsculas, más que un juego un simulador, intimidante y desafiante, pensado solo para pilotos en potencia. Si bien parte de esta afirmación es correcta, fueron más de 15 millones de personas los que jugaron la versión del 2020, gracias a su integración en la librería de GamePass para PC y por primera vez a XBOX.

Este hecho generó un antes y después en el desarrollo de este simulador, comprobando que el sueño de volar es inherente al ser humano, y algo se tenía que hacer para hacerlo atractivo y entretenido para esta nueva audiencia “los turistas digitales” como los llaman los mismos desarrolladores.

Tenían que hacer que mantenga su título de simulador pero al mismo tiempo sea también un videojuego lo suficientemente atractivo para aquellos gamers que buscan desafios y cosas que hacer una vez aprenden a despegar y aterrizar una nave de vuelo. Un desafío aparentemente imposible, pero que se logró resolver con aplausos y volteretas.

Un cielo que no discrimina

Todos encontrarán algo que hacer en el simulador, siendo igual de entretenido y desafiante ya seas un piloto profesional o un curioso que quiere conocer distintas partes de nuestro hermoso planeta. Esto se logra gracias a la los distintos modos de juego que integra el simulador además de controles amigables o profesionales según tus necesidades.

¿Quieres navegar los cielos a tu propio ritmo? Selecciona el modo Vuelo Libre y pasa un buen rato despejandote de tus problemas terrenales ¿Estas ansioso por coronarte como el mejor piloto que ha visto el planeta Tierra? Entonces la liga de desafíos es para ti. Este modo te retará cada semana con distintos desafíos que te otorgarán puntaje al completarlos, puntajes que se reflejarán en el leaderboard oficial del juego. Uno de los desafíos que probamos fue realizar una carrera aérea en el gran cañón, localidad recreada a la perfección, y damos fe de esto ultimo ya que parte de la demostración del juego incluyó un viaje en helicóptero por la zona ¡Fue Épico!

¿Te gusta la fotografía? Conviértete en el mejor fotógrafo, capturando imágenes de monumentos y animales alrededor del mundo en el modo Fotógrafo Mundial. Como si fuera poco, encontrarás además el modo Carrera, a nuestro criterio una de las mayores sorpresas del juego, un modo que te permitirá desarrollar habilidades acorde a tu personalidad y ¡sueños de aviación!.

¡Transfórmate en el piloto que quieres ser!

Como comentábamos, con el modo Carrera, ya no hablamos solo de un simulador de vuelo, sino de uno de pilotos. Podrás crear tu propio personaje, eligiendo características físicas de distintas etnias. Además, los personajes que encontrarás en los diferentes aeropuertos estarán generados de la forma más fiel posible, según la región geográfica en la que se ubiquen. Incluso sus nombres se ajustarán a su localización, lo que le da un toque más humano y cercano a este sim.

En este modo podrás pulir tus habilidades como rescatista, piloto comercial o incluso como aficionado que emplea sus destrezas para llevar letreros publicitarios en el aire (no saben la sonrisa que se dibujó en mi cara cuando anunciaron esta novedad). Estas son solo algunas de las carreras en las que podrás profesionalizarte. A medida que completes misiones, ganarás dinero que podrás usar para adquirir nuevos vehículos y seguir especializándote al realizar exámenes, lo que te permitirá avanzar en tu carrera.

Es importante destacar que los desarrolladores aseguran que dichos exámenes mantienen el espíritu de los exámenes reales para obtener licencias de vuelo, un detalle crucial tratándose de un simulador. Este modo no solo pondrá a prueba nuestras habilidades, sino que, a medida que avancemos en nuestra carrera, se irán desbloqueando misiones más complejas y aeronaves más sofisticadas. Un modo bastante interesante, considerando que, si sumamos todas las variables, se estiman más de 3 millones de misiones.

Un muy buen detalle es que cada vez que inicias una misión tendrás que subirte a tu vehículo aéreo, dándole un sentido de proporción de tamaño en relación al mundo real que nos rodea.

Realismo inteligente

Muchas veces, con los avances gráficos, los escenarios resultan tan perfectos que nuestros ojos detectan que son mundos recreados a partir de una idea, y no necesariamente de algo real. Ese no es el caso de Microsoft Flight Simulator 2024. Detalles como las ruedas cubiertas de lodo, arañazos en las ventanas o incluso nieve derretida tras aterrizar en las montañas son elementos que encontraremos en cada vuelo.

El uso de tecnologías como el Raytracing y la mejora de polígonos no solo proporciona gráficos más impresionantes, sino una interpretación más auténtica del mundo que nos rodea. Es una recreación fiel de nuestro mundo actual y de sus comportamientos naturales. La fantasía no tiene cabida aquí, ¡aunque a veces los paisajes son tan hermosos que parecen irreales!

Simulador con todas las de la ley

Una de las cosas que más nos llamó la atención durante la presentación de las características del juego fue cuando nos explicaron las físicas. Hubo una frase en particular que se quedó grabada en nuestras mentes: “Las partículas del viento no solo se sentirán por encima, sino también por debajo y por los lados; después de todo, así es como vuelan los helicópteros.” Fue en ese momento cuando no solo nos dimos cuenta de que el juego era visualmente impactante, sino también del increíble trabajo detrás de la emulación de las condiciones climáticas y físicas, un logro sin precedentes. Esto no solo enriquece enormemente la experiencia, sino que convierte al juego en un verdadero recurso educativo por sí mismo.

¡Postales por doquier!

Así como el modo Vuelo Libre una vez en pleno vuelo nos trae una paz y felicidad similar a la que obtenemos cuando hacemos meditación. El modo Fotógrafo Mundial produce un efecto similar, sacando a flote esa curiosidad y asombro de nuestro niño interior. La dinámica es simple pero efectiva, te dan 3 objetivos por misión.

Estos pueden variar desde condiciones meteorológicas a elementos específicos que debes capturar en el encuadre de la foto. Una vez seleccionada la misión, despegarás desde el aeropuerto mas cercano y comienzas la aventura.

Es importante destacar que en algunas situaciones puedes además aterrizar en distintos terrenos naturales y recorrer a pie para obtener la foto perfecta. Algo imprescindible cuando se trata de fotografiar animales en planos mas cercanos.

Este modo es ideal para conocer un poco más de nuestro planeta, y sorprendernos con las maravillas que esconde y así poder visitar esos lugares familiares que habitan en nuestra memoria ya sea por experiencias propias, de familiares u amigos o salirse de curso por completo.

Y conocer lugares completamente nuevos, transformándose quizás en nuevos destinos para visitar de forma real en el futuro. El título de turista digital acuñado por los desarrolladores no puede ser más certero.

Un mundo vivo actualizado minuto a minuto

Microsoft nos sorprende no solo con el update gráfico del simulador sino que con el alto detalle del mundo que vemos a nuestros pies. Dentro de lo que significó el desarrollo no solo se preocuparon del hiperrealismo sino que de investigar los distintos comportamientos de los animales según las estaciones, tráfico aéreo, marítimo e incluso terrestre en algunos casos.

Sumemos además la representación fidedigna de aeropuertos, helipuertos, estaciones petroleras, antenas de comunicaciones y luminosidad de las ciudades en tiempo real; además de recrear efectos climáticos como las tormentas entre otras variables, dando un realismo nunca antes visto tanto en lo aéreo como en lo terrestre.

Liviano como el aire

El juego en condiciones tradicionales sería imposible de jugar dado el espacio que ocuparía en nuestros discos duros ya sea de PC o nuestro XBOX Series S/X ya que no solo hablamos del upgrade gráfico de los aviones y clima sino del renderizado de todo el mundo.

Para ello, el equipo de Microsoft ha desarrollado una nueva arquitectura de información usando la nube, descargando solo lo necesario según lo que se esta jugando, liberando considerablemente el espacio ya que estamos hablando de 2 Petabytes de información en su totalidad. Creemos que no será la última vez que veremos esta nueva tecnología en el desarrollo de videojuegos

Vuela en todas las formas y tamaños.

El juego tendrá 70 vehículos aéreos de los más variados. Globos aerostáticos para emular el viaje del mundo en 80 días de Julio Verne (más de un streamer hará esta odisea) helicópteros, aviones comerciales, etc. El reparto puede llegar hasta 125 si se elige la versión AVIADOR que es la top de línea del juego.

Cabe destacar que cada uno de estos vehículos aéreos no solo corresponden a un skin estético sino que sus sonidos y manejo son diferentes, requiriendo práctica en cada uno de ellos para lograr una maestría digna del simulador.

Comentarios Finales

Fue muy fácil perderme en los cielos con esta nueva entrega y perder el paso del tiempo en mi vida terrestre. Si bien me sentí algo intimidado al principio y escogí jugar con el control de Xbox, a medida iba tomando confianza me aventuré con los mandos profesionales de simulación de vuelo y poco a poco pude ir aprendiendo y perdiendo el miedo a volar.

Es un juego con una muy buena curva de aprendizaje que no discrimina en ningún momento siendo ideal para cualquier edad, el único requisito es soñar con volar, ser curioso y tener ganas de asombrarse con nuestro planeta, el resto te lo da el simulador con los múltiples modos que tiene para los mas experimentados o para aquellos que quieren simplemente disfrutar de nuestros cielos..

Fecha de estreno

Despegaremos el 19 de noviembre de forma simultanea en PC/ Steam y XBOX Series X|S en sus 3 versiones: Standard, Deluxe, Premium Deluxe y Aviator, siendo la versión Standard incluida en la libreria de GamePass desde el día 1