My Hero Academia: You’re Next ha estrenado nuevo tráiler

A pesar de que la historia principal de My Hero Academia llegó a su fin en el manga, las aventuras de Izuku Midoriya y la Clase 1-A no paran para suerte de los fans de este gran anime. Para dar continuidad, recientemente, se lanzó un nuevo tráiler de “You’re Next”, la próxima película de la popular franquicia creada por Kōhei Horikoshi.

En esta nueva entrega, Deku y sus compañeros se enfrentarán a una amenaza sin precedentes: un impostor de All Might, conocido como Dark Might. Este villano, que se autoproclama el verdadero sucesor del Símbolo de la Paz, ha posicionado a Japón en una crisis nunca antes vista. El tráiler revela intensas secuencias de acción donde los héroes deberán usar todos sus poderes para detener a este peligroso enemigo.

La trama de “You’re Next” se centra en la eterna búsqueda de Deku por convertirse en el héroe número uno. Sin embargo, su camino se ve obstaculizado por Dark Might, quien busca manipular la sociedad e imponer el caos. Para poder combatir esta amenaza, Deku y sus amigos deberán unir fuerzas y desarrollar nuevas estrategias de combate.

Con el estreno de esta cinta llegan algunas novedades destacadas en la película como lo es la aparición de nuevos poderes en Deku. El joven héroe ha continuado entrenando y evolucionando, lo que le permitirá utilizar habilidades que nunca se habían visto en esta aventura. Además, el autor de My Hero Academia, Kōhei Horikoshi, ha compartido un emotivo mensaje sobre el final del manga, agradeciendo a los fans por su apoyo a lo largo de los años.

My Hero Academia: You’re Next llegará a los cines de América Latina desde el próximo 10 de octubre. Los fanáticos de la serie podrán disfrutar de una nueva aventura llena de acción, emoción y momentos conmovedores.