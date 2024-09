Sí, había un PS2 con forma de coche por el juego Need for Speed: Most Wanted

Lo mejor de automovilismo > Need for Speed Most Wanted: Esta licencia es garantía de velocidad y entretenimiento, su soundtrack es de los mejores del género e indudablemente sus mapas y opciones son gigantescas. Esta versión es increíblemente adictiva

La PlayStation 2 dejó su huella en la historia de los videojuegos como una de las mejores consolas jamás creadas. Por si fuera poco, sigue agrandando su legado recientemente al ser reconocida por el Registro de Patrimonio Tecnológico Futuro de Japón, un honor que subraya su impacto cultural y social. Pero más allá de sus logros como consola, la PS2 nos dejó una serie de ediciones especiales que despertaron la imaginación de los gamers.

Una de las más llamativas y codiciadas por los coleccionistas es sin duda la PlayStation 2 con forma de coche deportivo, creada en colaboración con Electronic Arts para promocionar el exitoso Need for Speed: Most Wanted en 2006. Este título, que revolucionó el género de las carreras callejeras, se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la saga y catapultó a la PS2 a nuevas cotas de popularidad.

Por loco que parezca, para celebrar el lanzamiento de Need for Speed: Most Wanted, Electronic Arts presentó en la Games Convention de Leipzig una consola PlayStation 2 completamente reimaginada. Fabricada por Spiritplayers, esta edición especial era una réplica a escala de un coche deportivo, con detalles tan realistas como la posibilidad de encenderla con una llave. Incluso el lector de discos estaba ingeniosamente camuflado bajo el capó, simulando el motor de un vehículo.

Este PS2 que tenía la peculiar forma de coche fue mucho más que un simple objeto promocional. Era una obra de ingeniería y diseño que fusionaba dos pasiones: los videojuegos y el automovilismo. Su aspecto llamativo y sus características únicas la convirtieron en un objeto de deseo para los fans de ambas disciplinas.

Desafortunadamente, esta consola fue una pieza única, creada exclusivamente para la exhibición en la Games Convention. Su paradero actual es desconocido, lo que la convierte en un misterio para los coleccionistas y un objeto de especulación sobre su valor en el mercado.