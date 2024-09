Fin del misterio: PlayStation 5 Pro es revelada y estas son sus características

Al mediodía de este martes 10 de septiembre, a través del canal oficial de PlayStation, se reveló la anticipada PS5 Pro. Liderado por Mark Cerny, comenzó la transmisión abordando los detalles que llevaron a la consola original al éxito y detallando, además, las mejoras que vendrán en el siguiente dispositivo de la marca.

La PS5 Pro se desarrolló pensando en los jugadores y creadores de juegos más comprometidos, ya que muchos han pedido una consola que ejecute gráficos de mayor fidelidad con velocidades de cuadro más fluidas a 60 FPS, esto se logró con upgrades claves.

¿Cuáles son las mejoras en PlayStation Pro? Tres claves

GPU mejorada: con PS5 Pro, se actualizó a una GPU que tiene un 67 % más de unidades de cómputo que la consola PS5 actual y una memoria un 28 % más rápida. En general, esto permite una renderización hasta un 45 % más rápida para el juego, lo que hace que la experiencia sea mucho más fluida, según PlayStation.

Trazado de rayos avanzado: añadieron un trazado de rayos aún más potente que proporciona una reflexión y refracción de la luz más dinámicas. Esto permite que los rayos se proyecten al doble y, a veces, al triple de velocidad que la consola PS5 actual.

Mejora de escala impulsada por IA: también presentaron PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), una mejora de escala impulsada por IA que utiliza una tecnología basada en aprendizaje automático para brindar una claridad de imagen súper nítida al agregar una cantidad extraordinaria de detalles.

Y sumaron más cosas

Otras mejoras incluyen PS5 Pro Game Boost, que se puede aplicar a más de 8500 juegos de PS4 compatibles con versiones anteriores que se pueden jugar en PS5 Pro. Esta función puede estabilizar o mejorar el rendimiento de los juegos de PS4 y PS5 compatibles.

Próximamente habrá más títulos que recibirán parches con actualizaciones de software gratuitas para aprovechar al máximo la PS5 Pro, éxitos como Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls, Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant, The Last of Us Part II Remastered y más se podrán identificar con una etiqueta PS5 Pro Enhanced.

Algo que destacaron desde PlayStation es que mantuvieron el aspecto de la PS5 Pro en consonancia con la familia general de productos PS5. La altura es la misma de la PS5 original y el ancho es del mismo tamaño que el modelo actual de PS5 (Slim) para adaptarse a especificaciones de mayor rendimiento. Los jugadores pueden agregar una unidad de Blu-ray Disc Ultra HD o cambiar las cubiertas de la consola cuando estén disponibles (aún no). Lo agregarán después, y debemos decir que no nos gusta esta tendencia de ir comprando “las partes de la consola por separado”, nos recuerda a la publicidad noventera de las figuras de acción, donde todo lo que amábamos de los comerciales de televisión era con esa frase “se vende por separado”.

¿Qué opinas de esta nueva versión?