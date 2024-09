Falleció James Earl Jones, el actor que prestó su profunda y fuerte voz a Darth Vader: repasamos su legado

James Earl Jones falleció, La información se dio a conocer hoy, pero el recordado actor dejó este mundo el 9 de septiembre. Jones es amado por los fans de Star Wars por ser el actor que diera voz a Darth Vader. Falleció a la edad de 93 años en su casa en Dutchess County, N.Y. La noticia la dio a conocer su representación, Independent Artist Group, al sitio Deadline.

Poseedor de una de las voces más reconocidas de Hollywood, de niño habría sufrido de tartamudez. Pero a través de la oratoria y la poesía logró superarlo. Y dejó gran huella en la industria del cine, no solo con Vader, sino que con otros grandes personajes como Mufasa en “El Rey León”.

El actor estadounidense James Earl Jones hizo la voz original de Darth Vader.

Un gran legado

Antes de ser actor sirvió en el ejército de Estados Unidos durante el periodo de la guerra de Corea. Pero él había estudiado para ser actor. Aunque también se acercó a la salud antes de eso: ingresó a la Universidad de Míchigan donde realizó un curso pre-médico, Jones se unió al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva. Se sentía cómodo dentro de la estructura del entorno militar.

Durante el curso de sus estudios, Jones descubrió que no estaba hecho para ser médico. En cambio, se centró en el teatro en la Escuela de Música, Teatro y Danza de la Universidad de Míchigan con la idea de hacer algo que disfrutaba. Se graduó de la universidad en 1955.

James Earl Jones fue un consumado actor de teatro; ganó los premios Tony en 1969 por The Great White Hope y en 1987 por Fences. Su primera aparición en el cine ocurrió interpretando a un joven y delgado teniente Lothar Zogg en Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. En 1967 interpretó a un cirujano y líder rebelde haitiano en The Comedians. Su primer papel protagónico llegó de la mano de su interpretación del boxeador Jack Jefferson en The Great White Hope (1970), coprotagonizada por Jane Alexander. Por su papel, Jones fue nominado como Mejor Actor por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Actor James Earl Jones accepts the Life Achievement award during the 15th Annual Screen Actors Guild Awards held at the Shrine Auditorium on January 25, 2009 in Los Angeles, California.

La voz que todos recordamos

Como mencionábamos al comienzo, el actor también es conocido por aportar la voz del villano Darth Vader en la película de 1977 Star Wars y sus secuelas The Empire Strikes Back (1980) y Return of the Jedi (1983). Darth Vader fue interpretado en el traje por David Prowse en la trilogía de la película, con Jones doblando el diálogo de Vader en posproducción porque el marcado acento inglés de Prowse fue considerado inadecuado para el papel por George Lucas.

Jones no fue acreditado por su trabajo en las dos primeras películas de Star Wars, aunque más tarde se le acreditaría por la primera película en su relanzamiento en edición especial en 1997.

James Earl Jones hizo la voz de Darth Vader. Ha aparecido en innumerables films y series.

Aunque no acreditada, la voz de Jones posiblemente fue usada en la escena final de la película Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005), cuando el villano se presenta sin su habitual máscara. Cuando se le preguntó específicamente al actor si había suministrado su voz, posiblemente de una grabación anterior, Jones le dijo a Newsday: “Tendrían que preguntarle a Lucas sobre eso. Yo no lo sé”. Jones aportó la voz de Vader nuevamente en la serie animada de televisión Star Wars Rebels y en la película Rogue One: una historia de Star Wars (2016).

Sus otros papeles de voz incluyen al león Mufasa en la película de Disney de 1994 El rey león y su secuela The Lion King II: Simba’s Pride. Las grabaciones de archivo de la película se usaron más tarde para la versión en inglés del videojuego de 2006 Kingdom Hearts II, ya que el propio Jones no quiso hacer de nuevo el papel. Más recientemente, interpretó a Mufasa en el telefilme piloto de 2015 The Lion Guard: Return of the Roar. En febrero de 2017 se anunció que Jones volvería a interpretar al personaje en la película El rey león de 2019, producción que será dirigida por Jon Favreau.

James Earl Jones interpreta Mufasa

En 1990 Jones realizó un trabajo de voz para el primer especial de Halloween “Treehouse of Horror” de la popular serie de televisión Los Simpson, en el que fue el narrador del poema de Edgar Allan Poe “El cuervo”.

Cameo de lujo: The Big Bang Theory

Un momento que recordamos con gran afecto del gran James Earl Jones es el cameo que hizo para The Big Bang Theory, te dejamos ese memorable recuerdo. Descansa en paz, J.E. Jones.