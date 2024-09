Dragon Ball Daima revela el nombre de una de las nuevas villanas y la actriz que hará la voz del personaje

Falta exactamente un mes para el estreno de Dragon Ball Daima a nivel mundial. A diferencia de los lanzamientos de otros anime de la franquicia, este producto de Toei Animation llegará a todos los rincones del mundo, en teoría, con el doblaje correspondiente de cada región. La franquicia quiere hacer todo lo posible para evitar spoilers en zonas diferentes a Japón y que todos celebren al mismo tiempo el 40th aniversario de la obra de Akira Toriyama.

En este contexto, la gente de Toei Animation y Dragon Ball presentaron a los actores y actrices que le dan vida a los tres nuevos personajes de Dragon Ball Daima: Degesu, interpretado por Junya Enoki; Gomah, interpretado por Showtaro Morikubo y la Dra. Arinsu, interpretada por Yoku Hikasa.

Esta última, conocida en Japón por ser una famosa cantante nipona, dio unas declaraciones para el sitio oficial de Dragon Ball, en las que habló sobre la importancia de interpretar un rol dentro de la franquicia del anime y manga más popular de todos los tiempos.

La villana de Dragon Ball Daima

Al igual que la mayoría de la gente de bien, la actriz de doblaje y cantante, Yoko Hikasa, creció viendo Dragon Ball. Es por eso que cumple un suelo al ser uno de los personajes del nuevo anime.

“Cuando me dijeron que había conseguido el papel del Dr. Arinsu, fue como si me cayera rayo iluminado desde el cielo. En ese momento estaba más asombrada que feliz, diciendo: ‘¿Cómo? ¿Por qué? ¿Están seguro?’. He visto Dragon Ball desde que era una niña, y ver que sigue siendo un anime de primera línea incluso hoy en día me hace tener esperanzas de que Dragon Ball continúe dentro de 20 o incluso 30 años. Al igual que el legado de Dragon Ball se transmite de familia en familia, espero que la gente siga viendo y disfrutando Dragon Ball DAIMA una y otra vez”, dijo la voz de la villana de Dragon Ball Daima.

Dra. Arinsu Dragon Ball Daima

Dragon Ball Daima

Se confirmó que los episodios de estreno, que inician 11 de octubre, serán todos los días viernes, a diferencia de Super, que como bien podrán recordar era los sábados.

Con este dato aclarado, sólo resta por confirmar si se tomarán un descanso en Navidad y Año nuevo o si le darán de corrido. A falta de este detalle, abramos el calendario y marquemos todos los viernes a partir del 11 de octubre.

En concreto serán 20 episodios. Todos durarán 30 minutos en la televisión nacional de Japón, contando comerciales. En el caso del primer episodio hay 11 minutos adicionales.