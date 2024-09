Demandan a Disney y a Lucasfilm por la “resurrección” de un personaje de Star Wars cuyo actor lleva 30 años muerto

Una de las primeras batallas legales por los derechos de imagen de un artista muerto, y “resucitado” por la tecnología digital con fines filmográficos, tiene a la gente de Disney, Lucasfilm y todo el universo de Star Wars metidos en un problema.

Reportes de The Times informan que el productor de cine, Kevin Francis, demandó a la corporación de la Guerra de las Galaxias, por haber usado la imagen de Peter Cushing, célebre actor que hizo de Gran Moff Tarkin en ‘Star Wars: A New Hope’, en el largometraje del 2016, ‘Rogue One: Una Historia de Star Wars’.

Peter Cushing apareció en la primera película de la historia de Star Wars, en 1977. El actor británico, que falleció en 1994, “retomó” su papel para ‘Rogue One’ en 2016 a través de la tecnología digital 22 años después de su muerte. Sin embargo, todo parece indicar que lo hizo sin el permiso de Kevin Francis, quien heredó los derechos de su imagen.

La producción de ‘Rogue One’ logró traer de vuelta a Gran Moff Tarkin, gracias a la interpretación del actor Guy Henry encargado de hacer la actuación de captura de movimiento y la voz para Tarkin.

Luego, el equipo de efectos visuales de Industrial Light & Magic (ILM) utilizó CGI para recrear el rostro de Peter Cushing sobre el cuerpo de Henry, de manera que Tarkin apareciera tal como se veía en la película original de 1977.

Peter Cushing, Carrie Fisher y Darth VAder

La demanda tiene argumentos válidos para un tribunal en Londres

El litigio acusa a Disney, Lucasfilm y a la productora de la película, Lunak Heavy Industries, de “enriquecimiento injusto”.

La corporación de Star Wars pidió que se desestimara la demanda, ya que los términos originales del contrato de Cushing, en los años 70, decía que se podía seguir usando su imagen.

Sin embargo, en 1993, un año antes de su muerte, Peter Cushing selló un acuerdo en el que estableció que su imagen no podría usarse sin la aprobación de Francis. Por lo tanto, el tribunal londinense permitió que se siguiera adelante con el proceso legal.