¿Tendremos un live action de Demon Slayer en Netflix? Esto es todo lo que se sabe al respecto

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ya tiene trailer y fecha de estreno para su temporada 4

El éxito de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba se mide en lo taquilleras de sus películas, las millones de reproducciones de la serie en los servicios de streaming y el alcance que ha tenido su manga en todos los rincones del mundo. Estamos a la espera del cierre de los últimos dos arcos, que como les hemos venido informando, será por medio de tres largometrajes que llegarán a la pantalla grande.

En el medio de toda esta vorágine que vive la historia de Koyoharu Gotouge aparece un rumor en las redes sociales, que es necesario tomar con mucho cuidado para no caer en una noticia engañosa. Hay portales que aseguran que el live action de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba es una realidad y que además, dicen que lo está desarrollando Netflix.

¿Es real esta información? La verdad es que, por ahora, no hay nadie que confirme o niegue tales afirmaciones. Asimismo, los medios que lo aseguran no son los tradicionales o los que sabemos que son insiders y reciben rumores desde adentro de las empresa encargadas de producir Demon Slayer.

Este rumor de un live action de Kimetsu No Yaiba podría ser una consecuencia del reciente éxito de One Pice, que brilla con su historia de acción real en Netflix. Obviamente queremos que la de Demon Slayer sea una realidad, pero por ahora no existe una confirmación. Lo que sí sabemos es lo que se viene para cerrar los arcos que faltan del manga, en el anime.

Imagen: Jump | La temporada 3 de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba estrenó su primer episodio hace una semana sin tema de ending, pero hoy conocemos más sobre él.

Quinta temporada de Demon Slayer

Ya se sabe que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba no va a terminar en formato serie, sino que hará tres películas para darle un cierre a sus historias.

Todavía no hay información oficial que esté confirmada. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al desarrollo de las historias ya comienzan a tantear finales del 2025 o principios del 2026. Es decir que todavía falta, cuánto menos, un año y medio para tener el final de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Con el arco del Castillo Infinito se pone punto y final a las historias de Tanjiro y el resto de los cazadores de demonio, que ahora se verán las caras con el temido Muzan Kibutsuji.