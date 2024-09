¿Qué es el grooming? La forma de abuso sexual por la que MrBeast despidió de sus proyectos a una de sus mejores amigas

A finales de julio de este mismo año el nombre de Jimmy Donaldson, mejor conocido como MrBeast, se hizo tendencia en las redes sociales, y no precisamente por la popularidad de uno de sus contenidos en las plataformas digitales. Lo que pasó fue que una de las empleadas del YouTuber más grande del mundo estuvo envuelta en una situación de grooming.

Se trata de Ava Kris Tyson, quien además de formar parte del imperio de MrBeast es amiga del creador de contenidos desde hace muchos años. La mujer, ahora de 28 años, registra una interacción inadecuada en el 2016, con un adolescente de 13 años a través de la plataforma de X, que en ese momento se llamaba todavía Twitter.

Ese adolescente hoy tiene 20 años, y da la casualidad de que se trata del editor de videos identificado en las redes sociales como @LavaGS, quien también ha trabajado brevemente con MrBeast.

Usuarios de las redes sociales analizaron los mensajes públicos de Ava Kros Tyson y encontraron contenido inapropiado entre lo que resaltan mensajes de “naturaleza sexual, como referencias a fotos de desnudos, sexo y pornografía de anime”, reseñó CNN. Los mensajes son del 2016, cuando la amiga de MrBeast tenía 20 años y el joven receptor era un adolescente de 13.

Ante esta situación MrBeast decidió desvincular a su amiga de la empresa, no sin antes expresar que investigó a fondo los hechos y se aseguró de que las acusaciones fueran reales.

“Me he centrado en contratar a un tercero independiente para que lleve a cabo una investigación exhaustiva y me asegure de tener todos los hechos. Dicho esto, he visto suficiente información en línea y he tomado medidas inmediatas para eliminar a Ava de la empresa, de mi canal y de cualquier asociación con MrBeast. No apruebo ni apoyo ninguna de las acciones inapropiadas”, dijo MrBeast en un posteo de sus redes sociales.

¿Qué es el grooming?

Se le conoce como grooming a una forma de abuso sexual infantil que se lleva a cabo de manera encubierta y gradual. Consiste en que un adulto o adolescente mayor se gana la confianza de un niño o niña, generalmente a través de internet o las redes sociales, para luego manipularlo emocionalmente y abusar sexualmente de él o ella.