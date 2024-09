Zelda Breath of the Wild y Tears of the Kingdom no forman parte de la línea de tiempo canon

Por difícil que cueste creer y al contrario de lo que se pensaba, una noticia que sacudirá a los fans de The Legend of Zelda ha llegado desde las oficinas de Nintendo. Durante el reciente Nintendo Live 2024, la compañía japonesa sorprendió al mundo al revelar que sus últimas dos joyas en el mundo de los videojuegos que incluso les sirvieron para recibir una gran cantidad de premios como Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, no encajan en la línea temporal que la misma saga ha establecida como canon. Todo esto de acuerdo a un informe de Vooks.

Ambos títulos han sido posicionados como historias independientes, desconectadas de cualquier otro juego de la serie. Esta decisión ha generado gran revuelo en la comunidad, pues rompe con la expectativa de que cada nueva entrega se conecte de alguna manera con el rico lore de Zelda.

La línea temporal de Zelda siempre ha sido un tema de debate entre los fans, y esta nueva revelación no hace más que revivir la discusión. Aunque hasta ahora se había establecido una cronología relativamente clara, dividida en tres ramas a partir de Ocarina of Time, parece que la desarrolladora japonesa ha decidido tomar un rumbo diferente con sus dos últimos títulos.

Si bien es polémica, esta decisión no es del todo inesperada, ya que la empresa ha modificado la línea temporal en el pasado. Sin embargo, la exclusión de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom de la cronología principal, tomando en cuenta su impacto e importancia, plantea interrogantes sobre la dirección que tomará la saga en el futuro.

Sin embargo toca ver el lado bueno y ante este panorama, algunos seguidores han expresado tranquilidad al ver que Nintendo se aleja de un canon tan estricto. Con esto, la idea de que las aventuras de Link y Zelda no tengan fin, sumado al grupo de héroes y villanos que repiten sus roles en cada entrega, resulta más atractiva para muchos.