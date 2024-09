Demon Slayer - Sweep the Board! | El videojuego de tablero para una fiesta diferente con tus cazadores y demonios favoritos

Los videojuegos de tablero tipo “fiesta” tienen un rey y todo el mundo lo sabe: la saga de Mario Party. Pero por primera vez encontramos un oponente digno y de la mano del animé: Demon Slayer - Sweep the Board (Demon Slayer: ¡A por todas!). Teníamos dudas, pero es todo un acierto.

Y es que Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) es una serie que igual tiene presente momentos de humor, y es ese equilibrio entre la acción y el humor, el que hicieron que esta adaptación logre lo necesario para triunfar en este género.

Trasladarte al animé a través de un juego de tablero

No faltan juegos de fiesta disponibles en Switch: la consola prácticamente se hizo con el género en mente. Es por eso que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board es un juego que tiene todo el sentido en la consola híbrida de Nintendo.

Se hizo un gran esfuerzo para hacer que Demon Slayer – Sweep the Board se sintiera como si perteneciera al mundo del anime. Los 12 personajes jugables incluyen los tres principales, así como los nueve Hashira que representan lo mejor de lo mejor entre los Demon Slayer Corps.

Cada uno tiene pequeñas interacciones entre sí que los hacen sentir fieles a la versión anime del personaje: Inosuke tiene una rivalidad con Tanjiro, por ejemplo. Los cinco tableros en sí también están inspirados en arcos específicos del anime, cada uno con un diseño diferente y una mecánica de viaje rápido diferente.

Visualmente, todos los tableros se sienten únicos, así que hay mucho aquí para amar si eres fanático del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- Sweep the Board!.

Sin embargo, si vas más allá de la superficie del anime con Sweep the Board, el juego comienza a parecerse un poco a muchos de los otros juegos de fiesta para Switch. El diseño del tablero y la mecánica de progresión se sienten muy a lo Dokapon Kingdom, mientras que los minijuegos se compararán con Mario Party.

El estilo del animé

Si bien los minijuegos no tienen gran dificultad, la presencia del estilo y humor del animé hacen de este videojuego una propuesta bastante interesante, juegas uno después de cada turno y hay una variedad lo suficientemente amplia como para que no los encontráramos demasiado repetitivos.

Los mejores, como el espectáculo de fuegos artificiales, alcanzan un punto divertido, mientras que algunos de los otros, como el simulador de saltar a la comba, resultan frustrantes debido a los controles incómodos.

Las batallas contra los grandes demonios que aparecen periódicamente a lo largo del juego son muy emocionantes. Al llegar al destino inicial durante el día, se invoca un cuadrado con el Gran Demonio que, al alcanzarlo, tiene la posibilidad de iniciar una de estas batallas simples pero divertidas. Cada una de ellas se toma de un arco del anime, hasta el arco de Swordsmith Village que constituyó la tercera temporada del animé.

Usando controles de movimiento o simples movimientos del joystick, simulas blandir tu espada para derribar a estos enemigos épicos. Las batallas contra los grandes demonios no son difíciles. El principal aspecto competitivo aquí es que ganas medallas por cronometrar tus ataques con mayor precisión o ser más rápido que ellos.

¡A jugar!

Hay tres modos de juego en Sweep the Board. El modo para un jugador, en el que juegas contra tres personajes controlados por la IA, es el más sencillo pero el menos divertido porque, ¿de qué sirve una fiesta solo? Puedes jugar contra amigos o desconocidos en línea siempre que tengas una membresía de Switch Online. La mejor experiencia es el modo multijugador local.

Si eres fanático del anime, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board puede ser una experiencia divertida. Los gráficos hacen un trabajo excelente y te sentirás en el animé.

Ojo que este videojuego no solo está para Nintendo Switch, sino que también para Xbox Series X|S y Playstation 5.