La escalofriante serie basada en impactantes casos reales que recién llegó y ya es furor en Netflix

Se trata de “El peor ex imaginable (Worst Ex Ever)”

La plataforma de Netflix está constantemente incorporando películas, series y documentales a su catalogo para complacer a los suscriptores exigentes del streaming. Es por eso que el pasado miércoles incorporó “El peor ex imaginable (Worst Ex Ever)”, la serie documental creada por Cynthia Childs (BTK: Confession of a Serial Killer).

PUBLICIDAD

Esta docuserie de casos reales explora el lado oscuro del amor, revelando historias de traiciones escalofriantes y tramas de asesinato. A través de detallados testimonios de testigos presenciales, cada episodio ofrece una mirada profunda a las complejas y a menudo siniestras dinámicas que pueden surgir en las relaciones amorosas.

Desde parejas aparentemente perfectas hasta amores clandestinos, la serie disecciona cómo la pasión y la obsesión pueden llevar a actos de violencia y engaño.

Según el portal Sensacine, este documental tiene un enfoque en el análisis psicológico y la investigación forense. Además, arroja luz sobre los oscuros rincones del amor, desentrañando los motivos y las consecuencias de estos impactantes crímenes.

La ruptura de una pareja se convierte en una pesadilla

El peor ex imaginable sigue varios casos en los que la ruptura de una pareja se convierte en el inicio de una auténtica pesadilla para uno de ellos.

“Desde escalofriantes traiciones hasta tramas de asesinato, esta docuserie de casos reales disecciona el lado oscuro del amor a través del testimonio de testigos presenciales”, destaca la sinopsis de Netflix.

La serie está producida por Blumhouse, que ha encontrado en Netflix un aliado confiable para lanzar contenido de lo más variado. De hecho, hace un par de meses iniciaron esta suerte de antología con El peor compañero de piso imaginable.

Los espectadores tendrán una buena sesión de crímenes reales, y ya está disponible en Netflix El peor ex imaginable, porque hay rupturas que puedes ser más amargas que las de los amoríos de verano.