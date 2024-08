Famoso streamer estadounidense pierde el control al criticar el premio de Samy Rivers en los Esports Awards 2024

Samy Rivers tiene que lucir con orgullo uno de os máximos galardones en la industria de las plataformas digitales a nivel mundial. La influencer mexicana se llevó el premio a streamer del año en los Esports Awards 2024. Con 26 años es una de las figuras femeninas del mundo de las trasmisiones en sitios web, en los que suele brindar contenido de calidad a sus 6.3 millones de seguidores en Twitch.

Claramente hay streamers que tienen más seguidores que Rivers, en las diferentes redes sociales. Sin embargo, Esports Awards no premia a la cantidad subs o seguidores que tenga un creador.

El galardón se otorga a la persona que reciba más votos de parte de toda la comunidad, y por lo tanto, la joven mexicana fue la justa ganadora a pesar de las críticas que aparecieron en los directos de otros streamers que no estuvieron contentos con la decisión.

Quienes conocen la dinámica de los premios saben que es por voto, y para quienes no estuvieron enterados, a misma Samy lo aclara a través de un mensaje en su cuenta de X.

“Es un premio que se gana por votación al 100%, mi comunidad por apoyarme vota siempre en todo, para los que no la conozcan. Yo pedí en un tweet que no votaran por mi, no es mi culpa y ellos tampoco tienen la culpa que si es de votación querer apoyarme”, dijo en un mensaje de descargo, en el que también denunció mensajes de odio y hasta amenazas en su contra.

Uno de los mensajes de odio más llamativos, fue el del streamer estadounidense Zack Hoyt, conocido en las redes sociales como Asmongold. A través de una trasmisión, el creador de contenido sacó a relucir su lado más misógino y dijo lo siguiente: “Fue una elección por diversidad, porque es mujer y todo el mundo lo sabe, debería haber sido Speed o Kai o Ibai… La pusieron ahí porque es mujer, es vergonzoso y condescendiente”.