Amazon celebra el lanzamiento de Los Anillos del Poder con estos 2 juegos gratis

La emoción crece entre los fans de la Tierra Media. Tras el éxito de su primera temporada, la serie “Los Anillos del Poder” está a punto de estrenar su segunda temporada en Prime Video. Para celebrar este evento, Amazon ha preparado una sorpresa para los suscriptores de Prime Gaming: dos juegos basados en el universo de Tolkien completamente gratis.

Se trata de “LEGO The Lord of the Rings” y “Middle-earth: Shadow of Mordor”, dos títulos aclamados por la crítica que transportarán a los jugadores a los escenarios y personajes de la épica saga de J.R.R. Tolkien. Estos juegos, valorados en decenas de dólares, estarán disponibles sin costo adicional para todos los miembros de Prime Gaming.

Así puede ser tuyo de forma gratuita

Para disfrutar de estos títulos, lo primero que debes hacer es asegurarte de tener una suscripción activa a Amazon Prime. Si aún no eres miembro, puedes aprovechar el periodo de prueba gratuito de 30 días para acceder a todos los beneficios, incluyendo Prime Gaming. Una vez que tengas tu suscripción, dirígete a la página principal de esta división de videojuegos de Amazon para conocer el contenido gratuito.

Allí encontrarás los juegos de “El Señor de los Anillos” destacados. Solo tienes que hacer clic en el botón de “Reclamar juego” y seguir las instrucciones. El juego se vinculará a tu cuenta y recibirás un código que deberás canjear en la plataforma correspondiente para poder descargarlo.

Prime Gaming es un servicio adicional que ofrece Amazon a sus suscriptores de Prime. Además de juegos gratis cada mes, los miembros de Prime Gaming también tienen acceso a contenido exclusivo para juegos populares, como skins, monedas virtuales y suscripciones a canales de Twitch.