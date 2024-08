Estos son los 3 mejores anuncios que nos dejó el Nintendo Direct de agosto

El pasado 27 de agosto pudimos presenciar un Nintendo Direct que vino cargado de una serie de anuncios y revelaciones que llegarán próximamente a la consola. La compañía japonesa ha demostrado una vez más su habilidad para mantener viva la llama de la nostalgia, satisfaciendo a los fans más acérrimos con novedades sobre sus franquicias más queridas junto a grandes novedades. Estas son las tres mejores.

Vuelve un clásico, regresa Drogon Quest

La comunidad de fans de Dragon Quest ha estallado de júbilo con el anuncio de las remasterizaciones HD-2D de los tres primeros juegos de la saga. Se trata de una noticia histórica, ya que estos títulos nunca antes habían recibido un tratamiento de este tipo. La emoción se palpaba en el ambiente durante la presentación, donde el creador de la saga, Yuji Horii, anunció personalmente estos ambiciosos proyectos, dejando claro que los jugadores podrán revivir las aventuras de Erdrick como nunca antes.

La mejor pareja de Nintendo, regresan Mario y Luigi

La decisión de Nintendo de continuar la saga Mario & Luigi en Switch con un título completamente original es una excelente noticia para los fans. Al abandonar las remasterizaciones y ofrecer una experiencia totalmente nueva, la compañía demuestra su compromiso con la evolución de esta querida franquicia. Los hermanos fontaneros regresan con un sistema de combate por turnos renovado y un estilo visual que promete sorprender a los jugadores.

Un nuevo Zelda

Una de las grandes sorpresas del evento fue la presentación de ‘The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom’, un nuevo título que promete revolucionar la saga. A pesar de llevar el nombre de Zelda, este juego presenta una protagonista con mecánicas de juego radicalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Zelda, nuestra heroína, tendrá la habilidad de clonar objetos y personajes para superar los desafíos que se le presenten. Desde mesas y camas hasta goblins, las posibilidades parecen infinitas. Sin duda, una apuesta arriesgada que podría redefinir el género.