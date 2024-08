El nuevo Civilization 7 te permite combinar la historia y sí, es increíble

La GamesCom 2024 nos ha dejado grandes anuncios y entre todos ellos, el nuevo Civilization 7 se llevó gran cantidad de reflectores no sólo por el banderazo de salida de esta nueva entrega de la saga, si no también por una de las grandes actualizaciones y novedades que vendrán con ella. En ella, los jugadores podrán romper las barreras de la historia y crear sus propios escenarios originales usando personajes y pasajes de la historia. Desde César Augusto liderando a los guerreros mongoles o a Benjamín Franklin construyendo la Gran Muralla China. Todas esas combinaciones que hasta hace un tiempo sólo podían quedarse en la imaginación de los fanáticos de la historia, ahora serán posibles con ayuda de esta nueva mecánica donde será posible mezclar a líderes con naciones.

¿Cómo funciona

Con respecto a este gran anuncio de la séptima entrega de la saga, el medio estadounidense The Verge tuvo la oportunidad de probar estas nuevas mecánicas y conversar con los desarrolladores de Firaxis Games, creadores del videojuego. Como cualquier prueba para medios, destacaron que lo pudieron probar por tiempo limitado, pero eso no fue impedimento para que tuvieran claro que esta experiencia y sus nuevas características promete redefinir el género de los juegos de video relacionados a estrategia. Si bien no han dado a conocer los detalles más importantes que complementan a los Civilization como los líderes y las mismas civilizaciones en el juego completo, el que hayan implementado la posibilidad de crear combinaciones únicas e inesperadas genera gran entusiasmo entre los fans de la saga.

Cabe señalar que esta nueva herramienta será innovadora hasta para la saga, pues en las entregas anteriores de esta saga, cada civilización estaba indisolublemente ligada a un líder específico. Ahora, Civilization VII rompe con esta tradición para así ofrecer una mayor flexibilidad, permitiendo a los jugadores explorar nuevas dinámicas históricas.