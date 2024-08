Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba: posible fecha de estreno, tráiler oficial y todo lo que se sabe de la quinta temporada

La cuenta regresiva para el final de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba inició con el final de arco de entrenamiento de los Hashira, que fue la cuarta temporada del animé. Ahora queda concluir las historias con el arco del Castillo Infinito y el arco de la Cuenta Regresiva al Amanecer, por lo que la producción ya trabaja en darle un cierre tan brutal como lo fue el del manga de Koyoharu Gotouge.

Entre los dos arcos suman un total de 67 episodios, pero como bien sabemos, las adaptaciones de cualquier anime reducen todo a menos cantidad de capítulos, para resumir, pero también para ahorrar costos de producción.

Ya se sabe que Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba no va a terminar en formato serie, sino que hará tres películas para darle un cierre a sus historias. Claramente no es un tema de reducción de inversión, al contrario van a poner lo que sea necesario para realizar tres mega producciones para llevar el final del manga a las pantallas grandes de todo el mundo.

Tráiler oficial del final de Demon Slayer

La trilogía de películas, según informa Crunchyroll, serán distribuidas por ellos y por Sony Pictures Entertainment en América Latina.

De acuerdo con lo que informan en su sitio oficial, las empresas mencionadas se encargarán de la distribución de “la trilogía de películas para su estreno mundial en cines, excluyendo territorios asiáticos selectos y Japón”.

Por medio de su canal oficial de YouTube, Crunchyroll lanzó el primer adelanto de lo que será el ansiado cierre de Demon Slayer, que es sin duda uno de los mejores mangas y animes de la actualidad.

¿Cuándo se estrena?

Todavía no hay información oficial que esté confirmada. Sin embargo, algunas fuentes cercanas al desarrollo de las historias ya comienzan a tantear finales del 2025 o principios del 2026. Es decir que todavía falta, cuánto menos, un año y medio para tener el final de Demon Slayer (Kimetsu No Yaiba).

Con el arco del Castillo Infinito se pone punto y final a las historias de Tanjiro y el resto de los cazadores de demonio, que ahora se verán las caras con el temido Muzan Kibutsuji.