No todos son éxitos, estos son los peores juegos de Call of Duty

Call Of Duty

Si hablamos de franquicias exitosas en la historia de los videojuegos, Call of Duty: es el nombre que sale como sinónimo de emblema en los shooters en primera persona. Sin embargo, detrás de su fama y entre sus más de 40 juegos y como es normal, se esconden algunos títulos que no lograron conquistar a los jugadores. ¿Cuáles son los que han quedado marcados como los peores de la saga? Aquí te los contamos.

Entre tantos videojuegos hay algunos que no fueron el éxito que se esperaba, sobretodo tomando en cuenta que algunos títulos de esta franquicia han dejado la vara demasiado alta.

Call of Duty: Vanguard

El último lanzamiento de la saga Call of Duty no fue precisamente considerado como el mejor pues incluso volvió a encender el debate entre los fans de la franquicia. Curiosamente, las críticas a este título no fueron diferentes a otras entregas pues se centraron en la falta de originalidad, acusando al juego de ser una simple repetición de títulos anteriores con contenido que bien pudo haber estado en cualquier otro juego, motivo por el cual muchos fanáticos expresaron su decepción por la escasa innovación y el sentir que estaban jugando algo que ya habían vivido.

Call of Duty: Ghosts

A lo largo de su historia y si bien el multijugador es un modo a destacar, las campañas de Call of Duty también son reconocidas ya que cuentan con historias envolventes y grandes secuencias de acción. Sin embargo, esta entrega no destacado en ninguna de las dos vertientes al ofrecer un mal multiplayer y sobre todo una campaña considerada como poco atractiva y carente de la emoción característica de la saga que causó la decepción de los fanáticos de la franquicia.

Call of Duty: Advanced Warfare

Cabe destacar que de la lista, este es el juego al que menos mal le fue sin embargo, si lo comparamos con los grandes títulos de esta franquicia sin duda no cuenta con la emoción necesaria para destacar. En este caso, esta entrega surgió como un intento de la saga por buscar innovar, razón por la cual dividieron a los fans con varios elementos que implementaron. Un ejemplo claro es la inclusión de exoesqueletos, una característica que muchos jugadores consideran demasiado futurista y alejada de la estética realista que caracteriza a la franquicia.