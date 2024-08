Nintendo World Championships - NES Edition: revisamos esta joya de colección que será apreciada por speedrunners

Un golpe de nostalgia. Tras más de un mes jugando este videojuego, somos claros: lo vas a amar, y si lo adquieres, definitivamente no quedará abandonado en la repisa. Es un videojuego hecho para jugarlo una y otra vez. Por eso, no merecía un simple review de la experiencia: porque la experiencia sigue ocurriendo.

Contemos su historia: Este es Nintendo World Championships - NES Edition para Switch. Hace casi 35 años, Nintendo of America celebró el primer Campeonato Mundial de Nintendo; una competencia a nivel nacional donde los concursantes buscarían la puntuación acumulada más alta posible en tres juegos de NES (Super Mario Bros., Rad Racer y Tetris) dentro de un período de tiempo determinado. Desde entonces ha habido dos resurrecciones del evento, una en 2015 y otra en 2017, pero ninguna fue tan histórica como la de los años 90. Ahora vuelve con un golpe de nostalgia en modo digital

La reinvención del campeonato

Con el lanzamiento del juego el 18 de julio de 2024, Nintendo World Championships: NES Edition cumplió el sueño de miles de jugadores de participar en esto. Recordemos que antes habían muchas limitaciones, especialmente territoriales. La aldea global de McLuhan que hoy es una realidad gracias a Internet, nos trae este regalo nostálgico de parte de Nintendo y el resultado es hermoso.

En Nintendo World Championships se presentan 13 juegos clásicos de NES: Edición NES: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kid Icarus, Super Mario Bros. 2, Excitebike, Ice Climber, Balloon Fight, Super Mario Bros. 3, Zelda 2: La aventura de Link, Super Mario Bros.: The Lost Levels y Kirby’s Adventure.

Por eso, en un inicio, se entendió como un gran compilado de clásicos. Lo hermoso, se vería al tener la experiencia de jugar: la competición sigue ahí y ahora “con más disciplinas”. Esta alineación constituye la mayor parte de la biblioteca de NES propia de Nintendo, pero desafortunadamente, debido a la falta de inclusión de terceros, dos de los tres juegos que formaron parte del Campeonato Mundial de Nintendo original (Rad Racer y Tetris) no están incluidos. Hubiese sido hermoso que estuvieran incluidos.

Pero el videojuego ya ofrece más que suficiente, y para competir en Tetris, podemos consolarnos con Tetris 99, que es uno de nuestros favoritos y funciona bastante bien.

Los trece juegos

Cada uno de los 13 juegos se divide en desafíos de carrera rápida que se vuelven cada vez más difíciles a medida que avanzas. Comienzas con solo un desafío disponible por juego, pero después de completar cada uno, puedes desbloquear el siguiente gastando las monedas que ganes.

Hay un total de 156 desafíos para completar, con la dificultad categorizada como Normal, Difícil, Maestro o Leyenda. Usando Super Mario Bros. como ejemplo, el primer desafío es simplemente agarrar el súper hongo, mientras que el desafío final es completar el juego de principio a fin usando las zonas de deformación.

Antes de intentar un desafío, se muestra un clip del juego que muestra exactamente lo que debes hacer. Sin embargo, en los desafíos de dificultad Leyenda, mucho más difíciles, también puedes ver páginas detalladas de “Información clasificada” que rinden homenaje a los manuales y guías clásicas, revelando el camino exacto a seguir para completar el desafío lo más rápido posible.

Mientras intentas un desafío, se muestra una repetición de tu mejor marca personal al lado de tu intento actual. Si sufres daño o pierdes una vida, el juego retrocederá unos segundos permitiéndote continuar desde donde lo dejaste, siendo el único castigo la pérdida de tiempo. Es una gran mecánica que elimina parte de la frustración que conlleva el speedrunning.

Buscar una marca personal en los desafíos puede ser muy adictivo, y el orden de los desafíos hace que cada uno de los juegos sea accesible tanto para los recién llegados como para los aficionados a NES. Solo se requiere un rango A para completar el desafío, lo que a menudo puede ser demasiado fácil de lograr, pero obtener ese rango S se hace bien complejo, pero emocionante.

Nintendo World Championships

¡Es que todo en este juego es emoción! Si logras obtener al menos un rango A en cada desafío, desbloquearás el modo “Prueba legendaria”, poniendo todos los desafíos de dificultad Leyenda uno tras otro. Desafiarte más allá de los límites.

Compartir, crecer, superarse

Jugar de a varios es toda una experiencia retro. El modo Fiesta permite que entre 2 y 8 jugadores localmente en un sistema Nintendo Switch compitan en desafíos de speedrun, el modo Campeonato Mundial es una competencia semanal en línea que compara tus mejores tiempos personales contra jugadores de todo el mundo en cinco desafíos preseleccionados, y el modo Supervivencia te enfrenta a los datos fantasma de otros siete jugadores en tres desafíos preseleccionados en las divisiones Plata u Oro (los 4 primeros avanzan más rápido, luego los 2 primeros y luego se corona al ganador).

Si bien estos tres modos pueden ser muy divertidos e innegablemente agregar mucho valor, es una pena que no exista un modo multijugador en línea en tiempo real. Pero es igualmente adictivo. Durante este mes de prueba hemos logrado ir superando las cifras y el juego nunca se vuelve aburrido.

Conclusión y evaluación: joya

Si bien este videojuego no es un AAA que podamos considerar para GOTY es un juego increíble para sumar a la biblioteca de Nintendo Switch y entendiéndolo así, le damos un 10/10. Casi nunca, cuando atrasamos un review damos nota máxima: suele suceder cuando en la agenda, hay cosas más interesantes que cubrir y el juego va quedando dentro de las segundas prioridades. Pero en este caso no fue así: merecía más tiempo para dar un veredicto real de la experiencia.

Son pocos los juegos “rejugables” que valgan la pena a este nivel, aunque Nintendo nos ha dado varios (los Mario Kart, Mario Party) y este título cabe perfectamente en esa categoría de “must” que tienes que tener. Si además de aquello, valoras “lo coleccionable” su edición física (que lamentablemente aún no hemos podido revisar), trae varias joyas como mini posters de los juegos, pin coleccionables y hasta una réplica del cartucho de NES que tiene un valor sentimental y emocional tremendo para quienes sólo soñábamos con esta competencia. Gracias Nintendo por esta tremenda joya de colección.