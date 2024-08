Empiezan los playoffs de IEM Cologne 2024, el torneo más importante de CS:GO

Es sencillo, el IEM Cologne es el mejor torneo de deportes electrónicos en el mundo. Se ha hecho de esa fama por que no hay ni un sólo asiento vacío en alguno de sus días, juegan los mejores equipos de Counter Strike del mundo y todo, aderezado por su increíble ambiente que retumba en su escenario cerrado. Ya ha comenzado su fase de playoffs desde este 16 de agosto y aquí te contamos todos los detalles del torneo.

Así van los playoffs

Desde el 16 al 18 de agosto, las míticas calles de Colonia, Alemania, vibrarán al mismo ritmo de la catedral del Counter Strike 2. Los mejores equipos del mundo se enfrentarán en este torneo organizado por ESL Gaming, haciendo de la ciudad alemana el epicentro de los esports durante tres días inolvidables.

El primer día de playoffs, la escuadra portuguesa de SAW sorprendió a FAZE, una de las organizaciones de mayor renombre para demostrar que pueden pelear por el título de IEM Cologne 2024. Su trayectoria a lo largo del torneo ha sido simplemente espectacular y vencer a una escuadra como FaZe Clan fue la cereza en el pastel. Aunque para muchos fue triste que el camino de FaZe terminara así, no se puede negar la increíble actuación de SAW al llevar la serie a un 2-1, que fácilmente pudo haber sido para sus rivales.

Muchos sucumben ante la presión de la catedral pero ese no es el caso de MOUZ, quienes han vuelto a demostrar que no se achican ante situaciones como los playoffs y para demostrarlo, eliminaron a los campeones reinantes, G2. La escuadra de los ninjas venía de derrotar a organizaciones del tamaño de a Spirit y Astralis, por lo que la victoria limpia de MOUZ es aún más impresionante.