Esta característica es la que hace de Freezer el mejor villano de todo Dragon Ball: ¿Es probable que sea invencible?

Si hay una cosa en la que la mayoría de los fanáticos de Dragon Ball coindicen, es en que Freezer es el mejor villano de toda la franquicia. El Emperador del Universo, aunque ha sido derrotado en un par de ocasiones, se las sigue arreglando para volver y representar una amenaza para los Guerreros Z.

Quienes critican que revivió con las Esferas del Dragón, entonces deberían decir lo mismo de Goku, que hizo lo mismo en la primera saga de Dragon Ball Z. El argumento de que a Freezer le devolvieron la vida por participar en el Torneo de la Fuerza también se cae, porque el Supremo Kaio Sama antiguo hizo algo similar con el saiyajin criado en la Tierra.

Freezer, en pocas palabras, se las ha arreglado para estar vivo y seguir intentando tener un dominio total del Universo 7.

¿Veremos algún día un mejor villano que Freezer? Probablemente no. El Emperador del Universo tiene una característica con la que supera a Cell, Majin Buu y a cualquier otra amenaza que hayamos visto en los diferentes arcos de Dragon Ball Z y Super.

19. Jueguen limpio: Gokú siempre fue honorable ante sus enemigos. Incluso ante Freezer, quien trató de matarlo a traición. Foto: vía Toei

Freezer: un animal de las peleas en Dragon Ball

Aunque lo descubrió tarde, Freezer se adueñó de una característica que ningún otro villano tuvo, la paciencia. A diferencia de otros antagonistas, incluyendo a las versiones del mismo conquistamundos, todos se quieren adueñar de la Tierra o el Universo de inmediato.

No admiten que están siendo superados y no se saben retirar de una batalla cuando esta los ve como perdedores. Quizás ese deseo de ira no los deja pensar y se sumergen en unas ansias de destruir todo que siempre termina mal para ellos.

Al mismo Freezer le pasó cuando alcanzó lo que creíamos que era su forma perfecta, en el planeta Namek. Le volvió a suceder cuando fueron a la Tierra y se encontraron con Trunks y posteriormente cuando alcanzó el Golden Freezer.

20. El pasado no perdona: si dejaron un proceso que no se cerró en su pasado, este vendrá por ustedes y con más fuerza. O vean a Freezer. Foto: vía Toei

Sin embargo, después de convivir con los Guerreros Z en el Torneo de la Fuerza, se fue a entrenar y consiguió una habitación del tiempo en la que se pueden estar 10 días (10 años). Entrenó y apareció con el Black Freezer para demostrar su poder.

Pudo haber derrotado a Goku y a Vegeta en ese instante, pero como ahora es paciente se fue a armar de nuevo su ejército para planificar su venganza contra los saiyajines.