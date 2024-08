Viejitos pero bonitos, CAPCOM quiere traer de vuelta a sus clásicos

Si tienes una discusión acalorada de videojuegos de lucha con tus amigos, sin duda alguna Capcom debe estar ahí y no es casualidad pues es la empresa reina en la materia al haber desarrollado juegos e incluso personajes que se quedaron grabados en la historia y perduran hasta nuestros días con ejemplos como Street Fighter y Darkstalkers por sólo mencionar algunos.

PUBLICIDAD

El problema, hasta ahora, es que muchos de sus juegos siguen en el mercado con versiones nuevas pero las antiguas son difíciles de encontrar. Sin embargo esto podría cambiar pronto ya que Shuhei Matsumoto, el productor de Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics, mencionó que desean llevar todos sus títulos de pelea clásicos a las consolas modernas, representando una gran noticia para todos los seguidores de estas franquicias.

El legendario Marvel vs Capcom ha regresado

Lo mencionado no son sólo promesas vacías para emocionar a los seguidores pues varios de estos clásicos de lucha que ha desarrollado Capcom están cada vez más cerca de consolas de última generación, así como de las plataformas de venta online más actuales. Esto gracias a que se ha anunciado que antes de 2024, lanzarán la ‘Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics’, una colección que incluye seis juegos de lucha y un beat ‘em up. Esta noticia se convirtió como una cereza en el pastel que representó el reciente lanzamiento sorpresa de ‘SNK vs. Capcom SVC Chaos’ por parte de SNK. No descartando que esta pueda ser una prueba para tratar de conocer si es que existe un creciente interés en revivir estas clásicas batallas entre universos.

Marvel vs Capcom fue una franquicia que revolucionó la industria no sólo por su sistema de combate y la implementación de equipos en estos juegos, si no que también por mezclar a 2 franquicias gigantes en un sólo juego. Es sin duda de los títulos más llamativos y si llega a concretar grandes ventas, la oportunidad de ver la remasterización de otros videojuegos podría estar más latente que nunca.