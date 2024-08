Sabemos que Red Dead Redemption en PC es una realidad gracias a filtraciones de PlayStation

Rockstar es una legendaria empresa desarrolladora de videojuegos que ha escrito su nombre en la historia por haber desarrollado verdaderas joyas en la industria, destacándose por juegos de mundo abierto como el famosos Gran Theft Auto, The Warriors, Nully y sobre todo, una de las franquicias más grandes jamás creada como lo es Red Dead Redemption, el aclamado western de la compañía de la R, que sigue siendo un tesoro para los fans de la saga.

Si bien el lanzamiento de la primera edición de este videojuego fue en 2010 para consolas, los jugadores de PC han esperado años por poder disfrutar de esta aventura ambientada en el Viejo Oeste, sobre todo después de que la secuela ya se encuentra disponible en stream. Los fanáticos ya no tendrán que esperar mucho más, pues gracias a una filtración de PlayStation Network se ha dado a conocer que una versión para PC está cerca de llegar incluso junto al popular DLC Undead Nightmare.

Esta filtración más accidental que nada, se dio a conocer dentro de la misma página de PlayStation Store, pues hoy 13 de agosto se editó la información del videojuego agregando que el juego estará “en PC por primera vez”, destacando que tendrá mayor resolución y velocidades de cuadro por segundo, así como un sonido envolvente especial. Si bien para este momento ya está borrado ese texto dentro de la página pues se dieron cuenta del error gracias a su viralidad, los fans no tardaron en notar esta pequeña pero tan importante diferencia.

Cabe destacar que si bien más de uno se emocionó por esta supuesta filtración, aún no es un hecho que se vaya a realizar este lanzamiento pues no ha habido pronunciación de Rockstar al respecto. Sin embargo, un hecho que aviva las esperanzas es el reciente lanzamiento del juego para Nintendo Switch y PlayStation 4 (compatible con PlayStation 5) en 2023. En Xbox, el juego ya estaba disponible gracias a la retrocompatibilidad de Xbox One y Series X|S. Únicamente resta la versión en PC para así estar disponible para todas las plataformas.