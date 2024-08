Es posible crear videojuegos desde África y así lo explica un desarrollador nigeriano

CodeRed es un pequeño estudio de videojuegos que ha debutado en la industria con la particularidad de estar establecido en África, lugar que en sus propias palabras, les representó grandes dificultades a la hora de crear su primer juego con todo y que el desarrollar videojuegos es muchos más accesible hoy en día gracias al avance de las herramientas, tecnologías y creación de aplicaciones que facilitan el trabajo.

Si bien han aumentado las facilidades e incluso la demanda en el mercado de los videojuegos, también es cierto que la competencia a la que se enfrentan las desarrolladoras es más feroz y ahí es donde se enfrentaron a su primera problemática pues con miles de títulos nuevos lanzándose cada mes mezclado a la facilidad de consumo gracias a las tiendas digitales, destacar entre tantos se ha vuelto un desafío importante incluso para las grandes desarrolladoras, así que ni se diga para las nuevas empresas indie.

Todos estos problemas se agravan en el continente africano donde no hay una demanda tan grade como la que tienen los países occidentales pues incluso, tampoco hay un boom por parte de la industria que pueda facilitar la comercialización de su videojuego. Ellos afrontaron todas esas dificultades y el pasado 27 de julio lanzaron Little Scavanger, su primer videojuego que incluso puede comprarse por menos de 7 dólares en Steam.

Cabe mencionar que el personaje detrás del lanzamiento es Tobi, un desarrollador nigeriano que colabora en CodeRed Studio y principal responsable en la salida de Little Scavenger, un roguelike de acción que puede rejugarse de forma infinita y que cuenta con una gran variedad de armas, loot y consumibles para así adaptarse a la forma de juego del usuario e incluso, ofrecer una experiencia distinta de acuerdo a la selección de items que se utilicen.

Mediante un hilo en Twitter destacó las principales problemáticas y como su trabajo hizo eco en las industria: “Una vez que tenía una computadora portátil defectuosa y Devolver Digital me ofreció una nueva. Y Free Lives, los desarrolladores de Anger Foot me ofrecieron una invitación con todos los gastos pagados a Sudáfrica para asistir a Playtopia. Podría ir a Playtopia, pero no tenía pasaporte en ese momento”.

Señalando además que ”A pesar de tener todas estas desventajas, de alguna manera he alcanzado una posición que nunca pensé que alcanzaría hace tantos años.Estoy realmente feliz por mis logros y las cosas que he aprendido”.