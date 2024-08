Desde conserje hasta reinventar Nintendo, esta fue la vida de Gunpei Yokoi

Todo lugar tiene historias ocultas, personajes detrás de bambalinas que sin tener muchos reflectores impactan de forma trascendental Gunpei Yokoi es uno de ellos. Esta historia comienza en los pasillos de la fábrica de cartas Hanafuda de Nintendo donde un joven ingeniero electrónico encontraba su vocación gracias a un golpe de casualidades. Yokoi se unió a esta empresa líder en el mundo de los videojuegos en 1965 en el rol de conserje, donde demostró día con día un ingenio que con el paso del tiempo lo llevó a convertirse en una figura clave para la compañía.

Si bien sus horas se iban en el mantenimiento de las máquinas y las tareas diarias, destinaba sus horas libres a explotar su creatividad desarrollando inventos peculiares como lo fue un brazo mecánico que tuvo la capacidad de impresionar a nadie menos que Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, dándose cuenta en ese lejano 1966, de todo el potencial que tenía aquel joven.

Impactando el mundo de los portátiles

Sin duda alguna ese fue el punto de inflexión en su carrera pues de ahí en adelante, sólo tuvo rumbo ascendente. Esa creatividad que lo caracterizó, mezclada con su pasión por la ingeniería, lo llevaron a diseñar una amplia gama de productos emblemáticos de Nintendo que iban desde juguetes hasta los mismísimos Game & Watch. Su ambición era tan grande que sus inventos no terminaron ahí, pues su legado no sólo en la empresa si no en la misma historia de los videojuegos quedó grabado en letras de oro cuando revolucionó a la industria gracias a la creación de la Game Boy, una de las mejores consolas portátiles jamás creadas que incluso, sigue en la memoria de millones de gamers en la actualidad.

Como dato curioso, Nintendo no siempre fue una empresa de videojuegos, iniciaron como una marca de juguetes y juegos de mesa desde su fundación en 1899 hasta 1950, cuando comenzaron a hacer su transición al mundo de videojuegos gracias a la proyección de Shigeru Miyamoto.

Durante todo ese tiempo Yokoi fue parte de la compañía, siendo los años en los que escaló puestos dentro de ella. La historia de Game & Watch es un claro ejemplo de su ingenio y visión que lo llevaron a destacarse por su capacidad para crear juguetes innovadores. las buenas ideas llegan cuando menos te las esperas y en su caso, fue en un viaje en tren cuando tuvo una visión al observar a un pasajero jugando con una calculadora. Puede parecer un acto simple pero ese instante le inspiró a crear una consola portátil de videojuegos, pequeña y fácil de transportar, dando paso al Game & Watch.

El lanzamiento de este invento que revolucionó la industria fue la mayor muestra de la habilidad de Yokoi. La consola portátil, con sus controles sencillos y sus juegos adictivos, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Su éxito no solo consolidó su reputación, sino que también posicionó a la compañía como líder en el emergente mercado de los videojuegos portátiles. Ahora, el legado de Gunpei Yokoi va más allá de la invención pues gracias a aquel viaje en tren cambió la historia de la industria para impactarla hasta la actualidad.