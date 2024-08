Listos los playoffs de VCT Champions Seúl, el mundial de VALORANT

Los mejores equipos de VALORANT en el mundo se han reunido en un sólo torneo, todos dentro de VCT Champions Seúl buscan cerrar su año competitivo coronándose como el mejor equipo del año. Hemos vivido una semana intensa de fase de grupos con 32 distintas organizaciones y después de 7 días de competencia, conocemos a los 8 clubes que seguirán su camino por el título desde el próximo miércoles 14 de agosto cuando arranquen los octavos de final. Aquí repasamos los enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Octavos de final con sabor a revanchas

Este torneo tiene como gran particularidad el juntar equipos de todos los hemisferios, dándonos enfrentamientos que no vemos comúnmente sin embargo, si nos van a dar duelos que vimos en los playoffs de las ligas locales, se puede hacer una excepción.

En una bendición que dio el sorteo, Leviatán Esports enfrentará a G2 esports en los cuartos de final del mundial pero, ¿por qué sorprende tanto? La razón detrás es que hace apenas unas semanas vimos una calca similar de este enfrentamiento nada más y nada menos que en la gran final de VCT Americas. Ahora, tendremos una revancha de ese emocionante partido donde el equipo chileno, Leviatán, derrotó a G2 por marcador de 3 a 1 a la organización fundada en España para coronarse como campeones. Convirtiendo así a esta serie como la más llamativa a seguir durante la próxima semana.

Esa no será la única revancha que tendremos pues además, el campeón chino de EDG enfrentará a Trace Esports después de que se vieran las caras en las semifinales de la liga. Si bien Edward Gaming les pasó por encima por marcador de 2 a 0, cabe destacar que este no sólo es un torneo distinto si no que también, Trace ha mejorado con creces desde aquel último enfrentamiento.

En el enfrentamiento que abrirá los cuartos de final tendremos el único duelo entre regiones cuando colisionen las organizaciones más grandes de Asia y America en el duelo DRX frente a Sentinels mientras que para cerrar tendremos a 2 equipos europeos como Team Heretics y Fnatic.