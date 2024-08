Dragon Ball Project Multi: Todo lo que debes saber del nuevo videojuego de Bandai Namco estilo LOL

Bandai Namco anunció el lanzamiento de un nuevo videojuego de Dragon Ball que no tiene nada que ver con Dragon Ball Sparking! ZERO. Se llama Dragon Ball Project: Multi y su apariencia nos hace ver que tiene un estilo muy de League of Legends (LOL).

PUBLICIDAD

El juego sale el 20 de agosto y de acuerdo con lo que informa Bandai Namco en la descripción del mismo tráiler, sólo estará disponible en los siguientes países: Canadá, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Reino Unido y Estados Unidos.

Dragon Ball Project: Multi confirma por ahora a los siguientes personajes: Goku, Vegeta, Majin Buu, Número 18, Gohan, Krilin, Zamasu, Trunks y Piccolo.

En teoría, este videojuego es para celulares y para PC, por lo que entonces te contamos todos los requerimientos que debes tener en tu dispositivo para poder instalarlo, y sobre todo, que corra bien.

Para instalar Dragon Ball Project: Multi de Bandai Namco

De acuerdo con una reseña de ADN, quienes tengan celulares Android deberán tener un dispositivo con Snapdragon 855 o superior. Bandai Namco recomienda Snapdragon 8 de segunda generación, aparte de contar con sistemas operativos Android 10 o superior y una RAM de 4GB.

Mientras que los de Apple, se recomienda un iPhone 11 como mínimo y el sistema operativo iOS 15.

Estos son los requerimientos para PC:

PUBLICIDAD

Sistema operativo: Windows 10 o Windows 11

CPU: AMD Ryzen 3 2200G o Intel Core i5-6600

Memoria: 8 GB de RAM

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 960, AMD Radeon R9 280X o Intel Arc A310

DirectX: versión 12

Almacenamiento: 4.5 GB

DRAGON BALL PROJECT Multi

¿De qué trata Dragon Ball Project: Multi?

Lo que vemos por su adelanto es una brutal batalla multijugador de hasta 8 personas al mismo tiempo, ya que el mismo videojuego presume ser el primer título “Team Battle” de Dragon Ball 4 vs. 4.

La idea es que un equipo tiene las Esferas del Dragón y otro va a buscarlas. Entonces, sólo podría arrebatárselas peleando en una brutal batalla de cuatro contra cuatro. Quien las obtenga las tiene que ir a asegurar en una especie de base.

La prueba que sale el 20 de agosto será una especie de beta o testeo, que estará disponible hasta el 3 de septiembre para los países mencionados.

Después de esto, dependiendo de la receptividad, se incorporarán al resto de los países en caso de que se libere el título en las plataformas elegidas por Bandai Namco.